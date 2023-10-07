Вернулись проверки счетчиков: о чем нужно знать потребителям, чтобы не “влететь” на деньги

В Украине вернули проверки счетчиков. Напомним, что до этого в связи с пандемией, а впоследствии и полномасштабным вторжением поверки были надолго приостановлены. Сейчас все возвращается, поэтому представители облгазов могут в любой момент посетить вас, чтобы снять счетчик для его проверки. У украинцев много вопросов. К примеру, можно ли отказаться от этой процедуры? Как быстро вернут счетчик? Что делать с показателями в то время, когда счетчика нет. Сколько все это стоит и так далее. Постараемся дать исчерпывающие ответы на самые популярные вопросы.

Отказаться от процедуры нельзя

Ответ на первый вопрос отрицательный, ведь отказаться от проверки никто не может. Что касается того, где и сколько времени будут проверять счетчик, работники облгаза решают на месте. Иногда поверку проводят непосредственно на месте не снимая прибор. Иногда в специальных выездных лабораториях, которыми специалисты курсируют по городу или селам. Иногда счетчик забирают с собой и проверяют уже в специально обустроенных помещениях. Последний вариант обычно самый длинный по времени, и счетчик вам могут вернуть только через два месяца, но не позже. В свою очередь, потребителям должны установить временный счетчик, по которому они и будут подавать показатели. Если такой счетчик не установлен, пользователи должны подавать показатели ориентируясь на среднестатистическое потребление газа или других коммунальных услуг.

Все эти проверки, а также использование временного счетчика должны быть бесплатными. Также, если в ходе проверки обнаружено, что изъятый счетчик уже не пригоден к эксплуатации на его место должны установить новый, находящийся на балансе облгаза.

Влететь на кругленькую сумму потребители могут только, если при проверке специалисты обнаружат, что в работу счетчика кто-то вмешивался. То есть нарушена его целостность или пломба. Если экспертиза докажет, что вмешательство было, потребителям грозит большой штраф.