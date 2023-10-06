ВПЛ могут вернуть часть потраченных средств: опубликованы адреса

В Украине официально зарегистрировано около 5 миллионов внутренне перемещенных лиц. Львиная доля из них самостоятельно арендует жилье, платя за него полную стоимость. Часть этих людей может получить обратно свои средства в виде денежной компенсации. Об этом заявили в благотворительном Фонде “Право на защиту”, который в данном вопросе сотрудничает с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Эти организации уже начали сбор данных с целью выплатить компенсацию определенным категориям лиц за шесть месяцев аренды.

Кто является претендентом на помощь?

Подавать заявку могут некоторые лица со статусом ВПЛ, вынужденно переехавшие из своих домов после 24 февраля 2022 года и до сих пор не получавшие никакой компенсации за арендуемое жилье, и при этом самостоятельно его оплачивали. При этом людям не только будут компенсировать средства, но и выдавать их для того, чтобы они имели возможность арендовать себе жилье.

Однако речь не обо всех ВПЛ без исключения, а об определенных категориях:

ВПЛ, которые проживают в местах компактного поселения и готовы и дальше продолжать арендовать жилье, после того, как программа закончится. Проживают в местах компактного поселения, которое готовятся расформировать. Люди, которые арендуют жилье, но находятся под риском выселения, а также относятся к перечню уязвимых категорий (перечень ниже). ВПЛ, недавно переехавшие, которые не хотят жить в местах компактного поселения и при этом относятся к перечню уязвимых категорий.

Что касается уязвимых категорий, то к их числу относятся:

Семья, где есть только один родитель, а также ребенок до 18 лет, или лицо старше 55 лет. Семья, которую возглавляют люди старше 55 лет и при этом воспитывают несовершеннолетних детей. Семья, где живет хотя бы один человек с особыми потребностями. Семьи, которые занимаются детьми без сопровождения (при наличии документов).

Чтобы подать заявку, все члены семьи должны явиться в специальном пункте приема. Список адресов доступен по этой ссылке.