ВПО можуть повернути частину витрачених коштів: опубліковано адреси

В Україні наразі офіційно зареєстровано близько 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Левова частка з них самостійно орендує житло сплачуючи за нього повну вартість. Частина цих людей, можуть отримати назад свої кошти у вигляді грошової компенсації. Про це заявили в благодійному Фонді “Право на захист” який в даному питанні співпрацює з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців. Ці організації вже почали збір даних з метою виплатити компенсацію певним категоріям осіб, за шість місяців оренди.

Хто є претендентом на допомогу?

Подавати заявку можуть деякі особи зі статусом ВПО, які вимушено переїхали зі своїх домівок після 24 лютого 2022 року і до сьогодні не отримували жодної компенсації за орендоване житло, і при цьому самостійно його оплачували. При цьому людям не лише компенсуватимуть кошти, а й видаватимуть їх для того, щоб власне вони мали змогу орендувати собі помешкання.

Однак мова не про всіх ВПО без виключення, а про певні категорії:

ВПО, які проживають у місцях компактного поселення і готові й надалі продовжувати орендувати житло, після того, як програма закінчиться. Проживають у місцях компактного поселення, яке готуються розформувати. Люди, які орендують житло, але знаходяться під ризиком виселення, а також належать до переліку вразливих категорій (перелік опишемо нижче). ВПО, які лише нещодавно переїхали, не хочуть жити у місцях компактного поселення і при цьому належать до переліку вразливих категорій.

Щодо вразливих категорій, то до їх числа належать:

Сім’я, де є лише один з батьків, а також дитина до 18 років, чи старша особа котрій більше 55 років. Сім’я, яку очолюють люди старше 55 років і при цьому виховують неповнолітніх дітей. Сім’я, де живе бодай одна особа з особливими потребами. Родини, які опікуються дітьми без супроводу (при наявності документів).

Щоб подати заявку, всі члени родини повинні з’явитися у спеціальному пункті прийому. Перелік адрес доступний за цим посиланням.