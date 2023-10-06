ВПО можуть повернути частину витрачених коштів: опубліковано адреси

В Україні наразі офіційно зареєстровано близько 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Левова частка з них самостійно орендує житло сплачуючи за нього повну вартість. Частина цих людей, можуть отримати назад свої кошти у вигляді грошової компенсації. Про це заявили в благодійному Фонді “Право на захист” який в даному питанні співпрацює з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців. Ці організації вже почали збір даних з метою виплатити компенсацію певним категоріям осіб, за шість місяців оренди.
Хто є претендентом на допомогу?
Подавати заявку можуть деякі особи зі статусом ВПО, які вимушено переїхали зі своїх домівок після 24 лютого 2022 року і до сьогодні не отримували жодної компенсації за орендоване житло, і при цьому самостійно його оплачували. При цьому людям не лише компенсуватимуть кошти, а й видаватимуть їх для того, щоб власне вони мали змогу орендувати собі помешкання.
Однак мова не про всіх ВПО без виключення, а про певні категорії:
- ВПО, які проживають у місцях компактного поселення і готові й надалі продовжувати орендувати житло, після того, як програма закінчиться.
- Проживають у місцях компактного поселення, яке готуються розформувати.
- Люди, які орендують житло, але знаходяться під ризиком виселення, а також належать до переліку вразливих категорій (перелік опишемо нижче).
- ВПО, які лише нещодавно переїхали, не хочуть жити у місцях компактного поселення і при цьому належать до переліку вразливих категорій.
Щодо вразливих категорій, то до їх числа належать:
- Сім’я, де є лише один з батьків, а також дитина до 18 років, чи старша особа котрій більше 55 років.
- Сім’я, яку очолюють люди старше 55 років і при цьому виховують неповнолітніх дітей.
- Сім’я, де живе бодай одна особа з особливими потребами.
- Родини, які опікуються дітьми без супроводу (при наявності документів).
Щоб подати заявку, всі члени родини повинні з’явитися у спеціальному пункті прийому. Перелік адрес доступний за цим посиланням.
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