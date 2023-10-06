Для украинцев в Польше озвучены плохие новости: им не позавидуешь

Представитель польского правительства убежден, что необходимости продолжать денежную поддержку для украинцев, которые были вынуждены покинуть дома из-за войны, больше нет.

С 2024 года Польша начнет сокращать помощь для украинских беженцев. В первую очередь изменения коснутся получателей денежной помощи на детей по программе 500+ и других видов денежной помощи. Об этом стало известно из интервью спикера правительства Польши Петра Мюллера.

Представитель польского правительства заявил, что этап массового выезда украинцев за границу уже завершился, поэтому решение о необходимости предоставления денежной помощи постепенно теряют силу, поэтому большинство льготных программ продолжать не будут. Мюллер утверждает, что официальная Варшава не намерена продолжать денежную поддержку украинцам.

На вопрос, когда именно прекратят денежную помощь, Мюллер ответил, что вероятно это произойдет уже в первом квартале 2024 года.

Результаты опроса Pollster Research Institute свидетельствуют о том, что энтузиазм поляков относительно денежной помощи для украинцев, которые были вынуждены бежать от войны, значительно снизился.

Относительно того, стоит ли в дальнейшем финансово помогать украинцам в Польше, предоставляя им денежную помощь по программе 500+ или другими, только 26% опрошенных ответили, что оказывать помощь нужно. В то же время 60% опрошенных убеждены, что помощь нужно прекратить. Отметим, что исследование проводилось 21 и 22 сентября. В опросе приняли участие 1015 человек.

Согласно данным Евростата, до конца июня 2023 года в Польше было зарегистрировано около 975 тысяч украинцев. Сейчас цифры вероятно немного меньше, ведь многие украинцы приняли решение переехать в Германию. Однако в первую очередь украинцев привлекает высокий уровень денежной помощи и лучшее социальное обеспечение, лишь около трети украинцев выбрали Германию из-за высокого уровня жизни и лучших заработных плат.

В то же время многие страны Европы уже заявили о сокращении финансирования для помощи беженцам.