В Украине пройдет масштабный перерасчет пенсий: кому доплатят почти 3 000 гривен

В Украине планируют повысить минимальную и максимальную пенсии. Таким образом максимальная выплата оку. Такая 2,6 тысячи гривен уже с января 2024 года. Такое повышение связано с перерасчетом прожиточного минимума.

Рост пенсий заложен в проект бюджета Украины на 2024 год. Прожиточный минимум для этой категории украинцев с января вырастет с 2 093 до 2 361 гривны.

Как заявляет премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пенсии в 2024 году вырастут до 6 тысяч гривен в среднем. Отметим, что с июня 2022 по июнь 2023 года средняя пенсия выросла на 874 гривны. Такими темпами уже в конце 2023 года средняя пенсия составит всего 5 496 гривен. А за прошедший год увеличится еще на 500 гривен. То есть повышение будет менее ощутимым после введения нового метода расчета, чем до нововведения.

Бюджет Пенсионного фонда в 2024 году составит 322 миллиарда гривен. Этой суммы хватит на индексацию, но ожидать резкого повышения не стоит. По оценкам Минсоца, в результате “осовременивания” пенсии повысят всем, кто вышел на пенсию не ранее трех лет назад.

Кроме индексации и введения системы баллов, другие детали пока не открыты. В то же время в Украине пересчитают прожиточный минимум, чего не было в 2023 году. Вместе с повышением прожиточного минимума для пенсионеров вырастут:

минимальная пенсия;

максимальная пенсия;

выплата для тех, кто имеет сверхурочный стаж.

Минимальная пенсия в Украине вырастет с 2 093 до 2 361 гривны уже с января 2024 года. Максимальную пенсию увеличат с 20 930 до 23 610 гривен. А за сверхурочный стаж будут доплачивать 23,6 гривны за каждый год, а не 20,9, как это есть сейчас.

Сейчас минималка составляет 2 093 гривен, а с нового года – она вырастет до 2 361 гривны. За 2022, 2023 и 2024 годы цены, с учетом заложенных прогнозов, вырастут на 52,2%. То есть только для того, что компенсировать рост цен прошлых лет, минимальная пенсия должна составлять 2 944 гривны, а пенсионеры будут получать только 2 361 гривну.