В Украине вводят в обращение уникальные гривны: как они выглядят

Национальный банк Украины сообщил о введении в обращение уникальной монеты. Реализовывать ее начнут с 4 октября 2023 года в интернет магазине Национального банка Украины.

Национальный банк Украины представил новую монету, посвященную выдающемуся украинскому блюду – красному борщу. Монета уже введена в обращение, еще с 29 сентября. Однако приобрести ее можно будет только с 4 октября.

Эта уникальная монета продолжит серию “Украинское наследие”. Над дизайном монеты работал заслуженный художник Николай Кочубей, работы которого имеют выраженный украинский стиль.

На аверсе монеты изображена хозяйка, настоящая украинская женщина на фоне печи во время приготовления борща. На печи изображен отделочный орнамент по трипольскому мотиву. На обратной стороне изображена тарелка с красным борщом. Приобрести монет можно будет уже с 4 октября 2023 года в интернет-магазине Национального банка Украины.

По данным официального сайта Национального банка, монета серебряная, ее номинал 10 гривен. Тираж составил всего 2500 единиц. Диаметр монеты 38,6 мм.

Эта монета станет настоящей жемчужиной коллекции нумизматов.

Напомним, что в конце сентября в обращение также была введена монета, которую посвятили украинским энергетикам. Она называется “Страна супергероев. Спасибо энергетикам!”. На ней изображен стилизованный герб в виде трех столбов и подсолнух как символ света, побеждающего тьму, на обороте.

Ко дню военной разведки презентовали памятную модель в честь украинских разведчиков, а ко Дню Независимости центральные банки Украины и Польши ввели в обращение монеты из набора “Дружба и братство – самое большое богатство”.

А летом Национальный банк представил монету, где на реверсе изобразили американский зенитно-ракетный комплекс Patriot.

В общем украинцы могут приобрести немало монет, которые являются настоящими символами Украины и частью нашей истории в этой кровопролитной войне за нашу свободу и независимость.