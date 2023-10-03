Минфин придумал, как вывести из тени доходы как можно большего количества украинцев

В Украине продолжается финансовый мониторинг цель которого вывести из тени доходы не облагаемых налогом украинцев, а также предотвратить отмывание средств. Правда, чтобы достичь желаемого результата, нужно изрядно поработать над технологической стороной вопроса. Например, создать электронные реестры, привлечь к сотрудничеству налоговую и другие инстанции. В принципе над этим сейчас Минфин работает и довольно успешно. В частности, уже есть информация, что одобрены новые условия обмена данными между Государственным финансовым мониторингом и Государственной налоговой службой.
Налоговая по запросу должна предоставлять все необходимые данные
Согласно новым правилам, служба Финансового мониторинга имеет право и полномочия формировать запрос в Налоговую и получать от нее необходимые данные. Речь о:
- Источники происхождения средств физических лиц, в том числе самозанятых. А также годовые суммы доходов, указанных этими лицами в своих декларациях.
- Суммы доходов, которые были начислены уплачивающими налоги.
- Размеры налогов, перечисленные конкретными физическими лицами.
- Суммы военного сбора, уплачиваемые тем или иным лицом.
Государственная налоговая служба должна передать все необходимые данные в течение трех рабочих дней. Новые нормы еще не вступили в силу, ведь приказ официально еще не опубликован.
Заработает и другой электронный реестр
Также в октябре заработает электронный реестр Оберіг, где будут собираться данные обо всех военнообязанных. Чтобы обеспечить быструю и эффективную наполненность данного реестра между собой будет сотрудничать множество инстанций. Это разные Министерства, а также МВД, Пенсионный Фонд, Налоговая служба и т.д. В ТЦК говорят, что этот реестр уже до конца октября даст четкую картину относительно того, сколько вообще военнообязанных мужчин находится сейчас в Украине. Проводить мобилизацию станет проще и ее результаты будут более эффективными.
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