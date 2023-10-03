Минфин придумал, как вывести из тени доходы как можно большего количества украинцев

В Украине продолжается финансовый мониторинг цель которого вывести из тени доходы не облагаемых налогом украинцев, а также предотвратить отмывание средств. Правда, чтобы достичь желаемого результата, нужно изрядно поработать над технологической стороной вопроса. Например, создать электронные реестры, привлечь к сотрудничеству налоговую и другие инстанции. В принципе над этим сейчас Минфин работает и довольно успешно. В частности, уже есть информация, что одобрены новые условия обмена данными между Государственным финансовым мониторингом и Государственной налоговой службой.

Налоговая по запросу должна предоставлять все необходимые данные

Согласно новым правилам, служба Финансового мониторинга имеет право и полномочия формировать запрос в Налоговую и получать от нее необходимые данные. Речь о:

Источники происхождения средств физических лиц, в том числе самозанятых. А также годовые суммы доходов, указанных этими лицами в своих декларациях. Суммы доходов, которые были начислены уплачивающими налоги. Размеры налогов, перечисленные конкретными физическими лицами. Суммы военного сбора, уплачиваемые тем или иным лицом.

Государственная налоговая служба должна передать все необходимые данные в течение трех рабочих дней. Новые нормы еще не вступили в силу, ведь приказ официально еще не опубликован.

Заработает и другой электронный реестр

Также в октябре заработает электронный реестр Оберіг, где будут собираться данные обо всех военнообязанных. Чтобы обеспечить быструю и эффективную наполненность данного реестра между собой будет сотрудничать множество инстанций. Это разные Министерства, а также МВД, Пенсионный Фонд, Налоговая служба и т.д. В ТЦК говорят, что этот реестр уже до конца октября даст четкую картину относительно того, сколько вообще военнообязанных мужчин находится сейчас в Украине. Проводить мобилизацию станет проще и ее результаты будут более эффективными.