Мінфін придумало, як вивести з тіні доходи якомога більшої кількості українців

В Україні триває фінансовий моніторинг мета якого вивести з тіні доходи українців, що не оподатковуються, а також запобігти відмиванню коштів. Щоправда, аби досягти бажаного результату потрібно добряче попрацювати над технологічною стороною питання. Наприклад, створити електронні реєстри, залучити до співпраці податкову та інші інстанції. В принципі над цим зараз Мінфін працює і доволі успішно. Зокрема, вже є інформація, що схвалено нові умови обміну даними між Державним фінансовим моніторингом та Державною податковою службою.

Податкова за запитом повинна надавати всі потрібні дані

Згідно з новими правилами, служба Фінансового моніторингу має право та повноваження формувати запит до Податкової й отримувати від неї необхідні дані. Мова про:

Джерела походження коштів фізичних осіб, в тому числі й самозайнятих. А також річні суми доходів, які ці особи вказали у своїх деклараціях. Суми доходів, які були нараховані тим, хто сплачує податки. Розміри податків, які були перераховані конкретними фізичними особами. Суми військового збору, які сплачують ті чи інші особи.

Державна податкова служба має передати всі необхідні дані впродовж трьох робочих днів. Нові норми ще не набули чинності, адже наразі наказ офіційно ще не опублікований.

Запрацює й інший електронний реєстр

Також у жовтні запрацює електронний реєстр Оберіг, де будуть збиратися дані про всіх військовозобов’язаних. Для того, щоб забезпечити швидку та ефективну наповненість даного реєстру між собою співпрацюватиме безліч інстанцій. Це різні Міністерства, а також МВС, Пенсійний Фонд, Податкова служба тощо. В ТЦК кажуть, що цей реєстр вже до кінця жовтня дасть чітку картину стосовно того, скільки взагалі військовозобов’язаних чоловіків перебуває на даний момент в Україні. Проводити мобілізацію стане простіше і її результати будуть ефективнішими.