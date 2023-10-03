Тарифы на газ и свет могут возрасти втрое: такие условия Украине озвучили в США

В Украине с начала войны действует мораторий на газ. Его цену обещали не повышать как минимум до конца военного положения и еще 6 месяцев после. Однако уже неоднократно обсуждались возможности отменить эту льготу, ведь рыночная цена газа в несколько раз дороже, чем та, которую платит население. Что касается света, то стоимость электроэнергии уже росла, и эксперты говорят, что эта тенденция будет продолжаться еще как минимум один два раза в следующем году. Но оказывается, подорожание может произойти совсем скоро и в трехкратном размере. Такое требование выдвинули США Украине для “либерализации тарифов”.

Информацию озвучили ряд СМИ

Эта информация уже прозвучала в одном из сюжетов ТСН. Указывается, что США рекомендуют Украине втрое повысить тарифы на газ и свет для того, чтобы их либерализовать. Также, мол, это условие прописано в Меморандуме с международным валютным фондом (МВФ).

В правительстве в свою очередь обещают, что тарифы не возрастут, как минимум до конца отопительного сезона, однако эксперты такой уверенности не имеют. Некоторые специалисты говорят, что срок реализации требований США может быть растянут максимум на 12 месяцев. После этого тарифы могут возрасти следующим образом:

До конца 2024 года электроэнергия будет стоить примерно 5-6 гривен за кВт. Газ будет стоить вместо 8 гривен минимум 11-12, но возможно и все 15 гривен за куб. Тарифы на горячую воду возрастут примерно на 30-50% (не считая компенсации от государственного и местных бюджетов).

Это, мол, еще очень лояльные цифры, однако тарифы могут стать еще выше. Эксперт Олег Пензин добавляет, что условие о повышении тарифов прописано в договоре между Украиной и МВФ, однако украинское правительство до последнего ее игнорировало. Долго игнорировать этот вопрос не удастся, и вскоре тарифы сдвинутся со своего места, несмотря на то, что в стране безумная инфляция, а пенсии и зарплаты остаются на старом уровне.