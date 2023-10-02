Стала известна самая распространенная фамилия в Украине, и это не Шевченко

Самой распространенной фамилией в Украине является Мельник. Количество носителей этой фамилии превышает сто тысяч человек.

По словам экспертов, фамилия Мельник занимает первое место по распространенности на территории Украины. По меньшей мере 107 878 граждан Украины носят фамилию Мельник.

Чаще всего фамилия Мельник встречается на Подолье, но настоящим рекордсменом эксперты считают столицу Украины. По последним данным Киевского городского совета, в столице проживает как минимум 6 587 граждан с фамилией Мельник.

Также интересно и то, что наибольшая плотность распространения фамилия Мельник – в Винницкой области, а также в Мурованокуриловецком, Калушском и Рожнятовском районах Ивано-Франковской области. Более того, фамилия Мельник упоминалась даже в казацких реестрах. Например, в 1757 году насчитывалось по меньшей мере семь казаков именно с такой фамилией.

А вот самыми известными носителями фамилии можно назвать:

Андрей Атанасович Мельник – государственный и военный деятель, полковник армии УНР, второй председатель Организации украинских националистов.

Андрей Ярославович Мельник – украинский дипломат, полномочный посол Украины в Германии в период с 2014 до 2022 года.

Что касается других распространенных в Украине фамилий, то по данным сайта “Родные” в ТОП-3 самых распространенных фамилий также входят Шевченко и Коваленко. По разным данным они почти конкурируют с фамилией Мельник. Можно назвать их конкурентами, ведь они чрезвычайно распространены.

Следующими по списку идут владельцы таких фамилий как Бондаренко, Ткаченко, Бойко, Кравченко и Ковальчук.

А вот что касается имен, то по данным прошлого года самыми популярными женскими именами которые украинцы выбирали для своих малышей стали Анна, Анастасия, Вероника, София, Александра, Мария, Виктория, Милана, Соломия, Варвара, Ева. Самые распространенные имена для мальчиков – Артем, Дмитрий, Иван, Максим, Михаил, Даниил, Владислав, Александр, Андрей.

Как видите, украинцы все чаще выбирают привычные нам имена, которые казалось уже стали не “модными”.