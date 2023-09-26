Пенсии украинцев значительно вырастут: в Кабмине рассказали о новой пенсионной реформе

Вместе с накопительной составляющей пенсии, которую правительство планирует запустить уже в 2025 году, пенсия будет составлять не менее 50% от средней заработной платы в течение жизни.

Уже в 2024 году правительство запускает пенсионную реформу, а также проведет вторую с начала полномасштабной войны индексацию. Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал детали обновления пенсионной системы.

Во время заседания правительства 22 сентября Шмыгаль подчеркнул, что главная цель обновления пенсионной системы – обеспечить всех украинских пенсионеров солидарной пенсией в размере не ниже 30% от его средней заработной платы в течение жизни.

Он подчеркнул, что вместе с накопительной составляющей, которую правительство планирует запустить в 2025 году, пенсия будет составлять как минимум 50% от средней заработной платы в течение жизни.

Также при начислении пенсий будут применять специальные баллы. Введение специальной балльной системы позволит избежать дисбаланса между пенсионерами, вышедшими на заслуженный отдых давно, и теми, кто сделал это недавно. Соответственно выплаты новых пенсионеров намного выше, чем у тех, кто вышел на пенсию, например, десять лет назад. Нововведение позволит уравнять пенсию, ведь сейчас разница может достигать тысячи гривен или чуть больше, это при условии, что пенсионеры работали на одинаковой должности, имели одинаковую зарплату и стаж. Далее эти пенсионные баллы ежегодно будут также перечислять в пенсию в соответствии с уровнем актуальной средней заработной платы. По словам главы правительства Украины, это сделает пенсионную систему менее уязвимой к инфляции и девальвации.

Также вырастет минимальная пенсия уже с первого января, это связано с повышением минимальной зарплаты. Также в марте пенсионеры будут получать больше, ведь пройдет очередная индексация. Средства в госбюджет уже заложены. В целом бюджет на 2024 год можно назвать социальным, ведь расходы на выплату пенсий и социальной помощи занимает второе место по расходам, на первом – оборонная сфера.