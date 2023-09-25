З 1 жовтня абонентам Київстар доведеться більше платити за Viber

Абоненти популярного оператора стільникового зв’язку — Київстар доведеться платити за користування месенджером Viber.
Це буде не пряма плата за користування месенджером, все трохи складніше.
Абонентів Київстар очікує чергове підвищення тарифів. Вже з 1 жовтня зростуть ціни для деяких клієнтів
В пресслужбі Київстар рішення підвищити тарифи пояснили зростанням рівня інфляції. Цього разу інфляційна складова вплинула на ціни на послуги для бізнес-клієнтів.
Як заявляють представники Київстар, починають з першого жовтня 2023 року вартість розсилки Viber повідомлень зросте.
Тож таким споживачам послу радять дізнатися про нові тарифи в особистого менеджера або за номером телефону 0 800 300 300.
Щодо того, як саме інфляція вплинула на вартість розсилки в Вайбері в Київстарі не пояснили. Можна здогадуватися, що це лише одна з причин, а точніше складових, нової ціни.
Загалом всі оператори мобільного зв’язку регулярно підвищують ціни на тарифи, особливо значним здорожчання стало вже після початку повномасштабного вторгнення російських окупантів до України. Річ у тім, що мобільні оператори змушені інвестувати в відновлення веж зв’язку, які окупанти першочергово руйнують чи пошкоджують. В міру деокупації українських населених пунктів оператори першочергово розпочинають відновлення зв’язку. До того ж чимало витрат спричинили ракетні атаки окупантів на енергетичну інфраструктуру. Щоб забезпечити зв’язок мобільні оператори встановлюють резервні джерела живлення на базових підстанціях.
Всі ці фактори змушують підвищувати ціни. До того ж до війни мобільний зв’язок та інтернет в Україні був ледь не найдоступнішим у світі. Тож логічно, що ціни будуть поступово підвищувати, можливо до тих пір, поки вони не досягнуть європейського рівня. Водночас в абонентів немає особливого вибору, трійка найпопулярніших операторів регулярно підвищують ціни, тож орієнтуватися потрібно на пакети послуг та якість зв’язку саме в вашому регіоні.
➡Відкриваємо ❗❗Збір коштів на на МАВІК 3. Гарячі хлопці - На гарячому напрямку..😎 Як завжди є потреба в дронах..!! Сльозливого тексту не буде, самі знаєте, як це важливо..!! Віримо, Ви втомлені. Але, там нашим захисникам важче в рази. Разом до перемоги.. 🎯Ціль: 115 000 ₴ Для переказу тисність на 👉 Посилання на банку або ж номер картки 5375 4112 0962 9158 Всім здоров'я❤️
Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter