З 1 жовтня абонентам Київстар доведеться більше платити за Viber

Абоненти популярного оператора стільникового зв’язку — Київстар доведеться платити за користування месенджером Viber.

Це буде не пряма плата за користування месенджером, все трохи складніше.

Абонентів Київстар очікує чергове підвищення тарифів. Вже з 1 жовтня зростуть ціни для деяких клієнтів

В пресслужбі Київстар рішення підвищити тарифи пояснили зростанням рівня інфляції. Цього разу інфляційна складова вплинула на ціни на послуги для бізнес-клієнтів.

Як заявляють представники Київстар, починають з першого жовтня 2023 року вартість розсилки Viber повідомлень зросте.

Тож таким споживачам послу радять дізнатися про нові тарифи в особистого менеджера або за номером телефону 0 800 300 300.

Щодо того, як саме інфляція вплинула на вартість розсилки в Вайбері в Київстарі не пояснили. Можна здогадуватися, що це лише одна з причин, а точніше складових, нової ціни.

Загалом всі оператори мобільного зв’язку регулярно підвищують ціни на тарифи, особливо значним здорожчання стало вже після початку повномасштабного вторгнення російських окупантів до України. Річ у тім, що мобільні оператори змушені інвестувати в відновлення веж зв’язку, які окупанти першочергово руйнують чи пошкоджують. В міру деокупації українських населених пунктів оператори першочергово розпочинають відновлення зв’язку. До того ж чимало витрат спричинили ракетні атаки окупантів на енергетичну інфраструктуру. Щоб забезпечити зв’язок мобільні оператори встановлюють резервні джерела живлення на базових підстанціях.

Всі ці фактори змушують підвищувати ціни. До того ж до війни мобільний зв’язок та інтернет в Україні був ледь не найдоступнішим у світі. Тож логічно, що ціни будуть поступово підвищувати, можливо до тих пір, поки вони не досягнуть європейського рівня. Водночас в абонентів немає особливого вибору, трійка найпопулярніших операторів регулярно підвищують ціни, тож орієнтуватися потрібно на пакети послуг та якість зв’язку саме в вашому регіоні.