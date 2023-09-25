С 1 октября абонентам Киевстар придется больше платить за Viber

Абоненты популярного оператора сотовой связи — Киевстар придется платить за пользование мессенджером Viber.

Это будет не прямая плата за пользование мессенджером, все немного сложнее.

Абонентов Киевстар ожидает очередное повышение тарифов. Уже с 1 октября вырастут цены для некоторых клиентов

В пресс-службе Киевстар решение повысить тарифы объяснили ростом уровня инфляции. На этот раз инфляционная составляющая повлияла на цены на услуги для бизнес-клиентов.

Как заявляют представители Киевстар, начинают с первого октября 2023 года стоимость рассылки Viber сообщений возрастет.

Поэтому таким потребителям послу советуют узнать о новых тарифах у личного менеджера или по номеру телефона 0 800 300 300 300.

Относительно того, как именно инфляция повлияла на стоимость рассылки в Вайбере в Киевстаре не объяснили. Можно догадываться, что это лишь одна из причин, а точнее составляющих, новой цены.

В целом все операторы мобильной связи регулярно повышают цены на тарифы, особенно значительным подорожание стало уже после начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину. Дело в том, что мобильные операторы вынуждены инвестировать в восстановление вышек связи, которые оккупанты в первую очередь разрушают или повреждают. По мере деоккупации украинских населенных пунктов операторы в первую очередь начинают восстановление связи. К тому же немало расходов вызвали ракетные атаки оккупантов на энергетическую инфраструктуру. Чтобы обеспечить связь, мобильные операторы устанавливают резервные источники питания на базовых подстанциях.

Все эти факторы заставляют повышать цены. К тому же до войны мобильная связь и интернет в Украине была едва ли не самой доступной в мире. Поэтому логично, что цены будут постепенно повышать, возможно до тех пор, пока они не достигнут европейского уровня. В то же время у абонентов нет особого выбора, тройка самых популярных операторов регулярно повышают цены, поэтому ориентироваться нужно на пакеты услуг и качество связи именно в вашем регионе.