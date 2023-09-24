В ПФУ анонсировали автоматическое назначение субсидий на весь отопительный сезо

Часть украинцев в октябре автоматически получат льготы на оплату коммунальных услуг. Речь идет о гражданах, которым ранее назначили нулевую субсидию.
Рассчитывать на получение субсидии могут малообеспеченные семьи, которые не имеют возможности самостоятельно платить за коммунальные услуги. В то же время льготы могут получать как владельцы жилья, так и арендаторы. Но только при условии заключения договора.
Какие документы понадобятся для оформления субсидии
Для получения субсидии нужно собрать следующие документы:
- Заявление о необходимости предоставления субсидии;
- Удостоверение личности;
- Декларация на доходы семьи.
- Договор аренды или свидетельство о праве собственности жилья.
Если у вас есть право на дополнительные льготы, то добавьте соответствующие удостоверения к пакету документов. Также оформить субсидию теперь можно не выходя из дома, сделать это можно через Дію или на официальном портале Пенсионного фонда Украины. Также можно оформить субсидию офлайн в Центре предоставления административных услуг или в Пенсионном фонде.
Субсидию назначают на весь отопительный сезон и начисляют в индивидуальном порядке. Увеличение выплат ожидается уже в октябре или середине октября. Это будет зависеть от погодных условий. Льготы начисляют соответственно следующим срокам:
- с 1 октября по 30 апреля продолжается отопительный сезон и украинцы получают увеличенный размер субсидии;
- с 1 мая по 30 сентября продолжается неотапливаемый сезон, в это время субсидия минимальная или выплаты вообще отменены. В этом году большинство граждан получать нулевую субсидию.
Отметим, что при наличии долгов за оплату коммунальных услуг невозможно оформить субсидию. Однако даже в таком случае можно получить свою скидку на оплату коммуналки даже в случае задолженности. Достаточно обратиться к поставщику услуги и договориться о реструктуризации долга или отсрочке по оплате.
Поэтому все украинцы имеют право на получение субсидии, а сейчас многие люди в трудном положении из-за вторжения российских оккупантов.
➡Відкриваємо ❗❗Збір коштів на на МАВІК 3. Гарячі хлопці - На гарячому напрямку..😎 Як завжди є потреба в дронах..!! Сльозливого тексту не буде, самі знаєте, як це важливо..!! Віримо, Ви втомлені. Але, там нашим захисникам важче в рази. Разом до перемоги.. 🎯Ціль: 115 000 ₴ Для переказу тисність на 👉 Посилання на банку або ж номер картки 5375 4112 0962 9158 Всім здоров'я❤️
Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter