В ПФУ анонсировали автоматическое назначение субсидий на весь отопительный сезо

Часть украинцев в октябре автоматически получат льготы на оплату коммунальных услуг. Речь идет о гражданах, которым ранее назначили нулевую субсидию.

Рассчитывать на получение субсидии могут малообеспеченные семьи, которые не имеют возможности самостоятельно платить за коммунальные услуги. В то же время льготы могут получать как владельцы жилья, так и арендаторы. Но только при условии заключения договора.

Какие документы понадобятся для оформления субсидии

Для получения субсидии нужно собрать следующие документы:

Заявление о необходимости предоставления субсидии;

Удостоверение личности;

Декларация на доходы семьи.

Договор аренды или свидетельство о праве собственности жилья.

Если у вас есть право на дополнительные льготы, то добавьте соответствующие удостоверения к пакету документов. Также оформить субсидию теперь можно не выходя из дома, сделать это можно через Дію или на официальном портале Пенсионного фонда Украины. Также можно оформить субсидию офлайн в Центре предоставления административных услуг или в Пенсионном фонде.

Субсидию назначают на весь отопительный сезон и начисляют в индивидуальном порядке. Увеличение выплат ожидается уже в октябре или середине октября. Это будет зависеть от погодных условий. Льготы начисляют соответственно следующим срокам:

с 1 октября по 30 апреля продолжается отопительный сезон и украинцы получают увеличенный размер субсидии;

с 1 мая по 30 сентября продолжается неотапливаемый сезон, в это время субсидия минимальная или выплаты вообще отменены. В этом году большинство граждан получать нулевую субсидию.

Отметим, что при наличии долгов за оплату коммунальных услуг невозможно оформить субсидию. Однако даже в таком случае можно получить свою скидку на оплату коммуналки даже в случае задолженности. Достаточно обратиться к поставщику услуги и договориться о реструктуризации долга или отсрочке по оплате.

Поэтому все украинцы имеют право на получение субсидии, а сейчас многие люди в трудном положении из-за вторжения российских оккупантов.