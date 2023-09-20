Зеленский прибыл в США на Генеральную Ассамблею ООН: изменит ли это ход войны

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в США, где планирует выступить на Генассамблее ООН, которая продлится с 19 по 21 сентября. Там состоятся дебаты, одной из тем которых будет привлечение России к ответственности за агрессию против украинского государства и военные преступления.

Кроме того, украинский лидер должен посетить заседание Совбеза ООН, а также встретиться с мировыми лидерами, в том числе с Джо Байденом.

В ходе своего выступления президент США заявил, что уже почти два года международное сообщество встревожено войной России против Украины.

Отметим, что в Нью-Йорке стартовала уже 78 сессия Генассамблеи ООН. Ожидается, что в штаб-квартире ООН в США соберутся 140 руководителей государств и правительств.

Согласно графику, неделя дебатов будет посвящена “Восстановлению доверия и глобальной солидарности”. Главная тема – ускорение действий по повестке дня до 2023 года и его целям устойчивого развития для обеспечения мру, процветания прогресса и устойчивости для всех. Еще одна тема – привлечение государства террориста РФ к юридической ответственности за агрессию против Украины и военные преступления.

В первый день с трибуны будут выступать около 40 президентов, в том числе лидеры США, Польши, Турции, Бразилии, Чехии и других.

Согласно расписанию, украинский лидер будет выступать четырнадцатым, это произойдет в первой половине вторника. До него будет иметь слово Байден, а после канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Японии Фумио Кисида.

Относительно того, как это повлияет на Украину, то вряд ли будут какие-то значительные изменения. Конечно, цивилизованные страны продолжат поддержку Украины, как в плане предоставления оружия, так и в плане поддержки украинских беженцев. К тому же это еще один повод напомнить об Украине всему миру и о том, что у нас до сих пор продолжается кровопролитная война.