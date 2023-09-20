Кабмин заявил о повышении средней зарплаты: когда украинцы будут получать по 30 000 гривен?

В настоящее время в Украине активно работают над формированием бюджета на 2024 год. Его проект Министерство финансов уже отправило разным ведомствам. Согласно предварительным данным, размер минимальной зарплаты наконец-то сдвинется с мертвой точки, но лишь весной 2024 года. Ожидается, что минималка будет составлять 8000 гривен, а в 2025 году – 9000 гривен. В то время как средняя заработная плата должна пересечь отметку в 30 000 гривен. Правда, не сразу, и не на следующий год. По предварительным подсчетам таких цифр украинцы могут ожидать в 2026 году.

Средняя зарплата в Украине будет расти постепенно

Вот что сейчас известно из тех цифр, которые уже обнародовало Министерство финансов. Размер зарплаты указан в брутто (т.е. до вычета налогов).

2023 год – 18 118 гривен (средняя зарплата вырастет на 22%), 2024 год – 21 852 гривен (+20,6%), 2025 год – 25 645 гривен (+17,4), 2026 год – 29-625 гривен (+15,5%).

Таким образом, в 2026 году зарплата должна была дорасти до 30 000 гривен. Каким при этом будет уровень инфляции и курс валют, никто прогнозировать не берется. Эксперты лишь отмечают, что инфляцию постараются сдерживать, чтобы это повышение действительно было ощутимым.

Так, по предварительным подсчетам, инфляция должна из года в год снижаться на несколько процентов.

Предварительные данные смотрятся следующим образом:

2023 год – 16,0%, 2024 год – 9,8%, 2025 год – 9,8%, 2026 год – 6,2%.

Хотя недавно была информация о том, что в 2023 году цены наоборот вырастут. Соответственно инфляция полностью съест повышение минимальной зарплаты и пенсии. К слову, Министерство социальной политики категорически не согласно с теми цифрами, которые обнародовали в Министерстве финансов. Говорят, что 8000 гривен для зарплаты и 2350 гривен для минимальной пенсии – это настоящий мизер.