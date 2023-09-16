Украинцы массово покидают Польшу, но не возвращаются домой: что происходит

За последний год Польшу покинуло около ста тысяч украинцев, многие из них домой не вернулись. Беженцы выбирают страны с более высоким уровнем зарплат и лучшим социальным обеспечением, самый популярный выбо — Германия.

С августа прошлого года количество украинцев, получивших статус временной защиты в Германии, увеличилось на 410 тысяч человек. В Румынию переехало около 70 тысяч человек, в Италию — 40 тысяч человек. Речь идет не о тех украинцах, которые выехали за границу в прошлом году. Это беженцы, мигрирующие внутри ЕС. Например, из Польши выехало более 350 тысяч человек, из Чехии — почти 50 тысяч.

Фактически происходит массовая миграция украинских беженцев из Польши в Германию. Украинцы узнают о привлекательных условиях жизни в Германии от своих друзей и родственников. Именно по рекомендациям переехало около 43% беженцев. Об этом свидетельствуют данные исследования платформы EWL и Центра Восточноевропейских исследований Варшавского университета.

Еще один интересный факт, украинцы на первое место ставят социальные выплаты, а ре заработные платы. Так 42% украинцев переехали в Германию из-за высоких выплат и только 27% из-за высокого уровня зарплат. В то же время 99% украинских беженцев проходят курс интеграции — дети учатся в местных школах, а взрослые посещают курсы немецкого языка. Трудоустроились только 31% беженцев.

В среднем беженцы в Германии после всех расходов могут экономить почти по 500 евро. Эти деньги можно откладывать. В то же время почти каждый восьмой может откладывать более тысячи евро в месяц. Например, семья беженцев, состоящая из матери, двух детей и бабушки в месяц может получать выплату в размере 1700 евро.

Михалина Селевич, директор по международному развитию EWL Group, отмечает, что такими темпами украинцы будут самой большой группой иностранцев в Германии.

Если война будет продолжаться, а темпы миграции сохранятся на том же уровне, то уже в 2024 году граждане Украины станут крупнейшей группой иностранцев в Германии, характеризующейся высокой профессиональной активностью.