Украинцы массово покидают Польшу: названы причины

Известно, что украинцы массово уезжают из Польши. Важную роль в этом играет материальная сторона, для примера, в Германии социальные выплаты намного привлекательнее.

Количество украинских беженцев в Германии стремительно растет и уже превысило количество граждан Украины, получивших временную защиту в Польше. Об этом свидетельствуют результаты нового социологического исследования. Так какие сейчас тенденция миграции украинских беженцев.

По состоянию на конец июня 2023 года в Германии было зарегистрировано около 1,1 миллиона граждан Украины. Это в то время, как в Польше есть примерно 975 тысяч человек. Это означает, что с августа 2922 года количество зарегистрированных беженцев в Польше уменьшилось более чем на 350 тысяч человек, а Германии выросло на более чем 410 тысяч человек.

Среди главных причин, почему украинские беженцы массово покидают Польшу и переезжают в Германию можно назвать следующие – наличие знакомых в Германии, более высокие заработные платы и лучший уровень социальной поддержки. Однако Польша все еще имеет шансы удержать украинских беженцев.

Если говорить о том, почему украинцев так привлекает Германия в процентном соотношении, то наиболее весомым можно назвать социальный фактор – наличие друзей и знакомых в Германии заставило 43% украинцев сменить место жительства. По мнению авторов исследования, это совпадает с предыдущей тенденцией экономической миграции украинцев, где рекомендации друзей являются главным фактором выбора страны для постоянного проживания с экономической целью.

Важную роль также сыграла материальная сторона вопроса, а именно более привлекательные социальные выплаты. Около 42% беженцев называют этот фактор причиной смены месяца проживания. 38% лиц уверены, что в Германии есть возможность больше накопить, еще 27% украинцев выбирают Германию из-за более высокого уровня заработных плат.

Исследование было проведено Миграционной платформой EWL и Центром Восточноевропейских исследований Варшавского университета по заказу Канцелярии Премьер-министра Польши.