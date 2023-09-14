В 4 областях Украины вводят карточную систему: как это будет работать на практике

В Украине планируют ввести персональные социальные карточки для жителей четырех областей. Речь идет о проекте системы электронного кейс-менеджмента. Об этом рассказала глава Министерства социальной политики Украины Оксана Жолнович.

По ее словам, сейчас начинается бета-тестирование систем кейс-менеджмента для сферы социальных услуг.

Сейчас этот проект запускают в четырех областях Украины – Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Черкасской.

Как это будет работать на практике

Человек будет обращаться за социальной помощью, информация об этом будет попадать в общую базу данных. Тогда ответственный менеджер будет оценивать, что именно нужно человеку и что ему может предложить государство. И все это будет происходить в единой электронной системе.

Как утверждает министр, подобный подход используется во многих бизнес-процессах. В социальной работе он будет означать скоординированное оказание помощи и поддержку людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

По словам Жолнович, теперь появится персональная карточка человека с его социальной историей. Это что-то похожее на электронную медицинскую карточку пациента с историей болезни. В медицинской карточке можно видеть как лечили человека, чтобы вернуть здоровье. Так же будет и с социальной карточкой – можно будет отследить, какие услуги предоставлялись, чтобы помочь человеку улучшить свое положение, если тот оказался в сложных жизненных обстоятельствах.

В целом такая инициатива имеет место, ведь многие украинцы потеряли все из-за вторжения российских оккупантов. Таким образом помощь пострадавшим можно будет оказывать оперативно и качественно. Однако будет ли действовать такая система по всей Украине, покажет время. Ведь сейчас такой подход будет только в нескольких областях.

Также стоит добавить, что социальные службы разработать специальную процедуру проверки для того, чтобы выявить, действительно ли человек проживает по адресу, который указан при регистрации статуса внутренне перемещенного лица. Проверку места жительства проводят работники территориальных органов Национальной социальной службы, работники социальной защиты и представители территориальных общин.