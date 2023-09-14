Новолуние принесет серьезные изменения сразу 3 знакам зодиака: проверьте, касается ли это вас

Новая Луна – это время новых свершений и внутренних трансформаций. Обычно в такой период мы формируем желания и строим планы. Новый месяц 15 сентября состоится в знаке Девы. Астрологи советуют использовать энергию месяца для улучшения финансового положения. Также стоит обратить внимание на социальные аспекты, ведь бывают моменты, когда гнев буквально ослепляет. Однако новолуние в сентябре будет побуждать к простоте и гармонии, поэтому некоторым знакам зодиака захочется помириться с особым человеком.

Рыбы

Пора отпустить прошлое. Вы выдержите этот сложный период только благодаря тому, что будете противостоять желанию бередить старые раны. Цените настоящее и не оглядывайтесь в прошлое.

Если ваши отношения были искренними, а к ссоре привел незначительный спор, то этот сентябрь – лучшее время для того, чтобы восстановить отношения. Есть шанс восстановить доверие и укрепить отношения.

С другой стороны эти отношения могли причинять вам боль. Поэтому хорошо подумайте, стоит ли простить бывшего партнера. Возможно лучше начать все с нуля и с новыми людьми?

Рак

Вы считаете себя однолюбом. Но в вашей жизни есть человек, наделенный высокими стандартами. Вероятно отношения с этим человеком принести немало страданий и испытаний.

Вы считаете, что ситуация безнадежна, поэтому почти не оставляете возможностей для восстановления связи. Вы сделали сознательный выбор вычеркнуть этого человека из жизни, но вряд ли смогли полностью забыть.

Во время Нового месяца желание восстановить отношения с бывшим партнером будет сильным как никогда раньше, но подумайте как следует, стоит ли оно того.

Скорпион

В вашей жизни недавно произошло расставание, но расстраиваться не стоит Новолуние – это лучшее время для примирения.

Хотя путь и не будет легким, вы найдете в себе силы для того, чтобы переступить свою гордость и снова быть рядом с человеком, которого любите.

Энергия Новолуния поможет избавиться от страхов и подтолкнет к решительным действиям.