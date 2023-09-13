Украинцев морально готовят к новым блекаутам: что говорят в Министерстве энергетики

Уже в октябре начнется отопительный сезон, а затем резко увеличится количество электроэнергии, которую придется использовать. Из-за зимних массированных обстрелов часть энергетической инфраструктуры остается поврежденной. По данным Министерства энергетики, сейчас исправными остаются около 70% мощностей, однако к октябрю этот процент планируют еще немного увеличить. Энергетики говорят, что для украинцев есть два сценария: положительный и негативный. Негативный — это длительные отключения света, если россияне будут снова разрушать инфраструктуру и им это будет удаваться. Тогда не исключено, что Украина снова столкнется с продолжительными блекаутами.

Положительный — это незначительные отключения для того, чтобы не создавать нагрузку на систему и не получить безумный дефицит электричества.

В настоящее время подготовка к зиме активно продолжается

«Подготовка к зиме еще продолжается, до ноября у нас есть время, чтобы подготовиться, в частности для прохождения сложных сценариев, которые могут быть обусловлены обстрелами российских войск», – заявил председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

Он говорит, что отопительный сезон в этом году начнется примерно с теми же ресурсами и мощностями, что и в прошлом году. Однако не следует забывать об отсутствии электроэнергии со стороны Запорожской АЭС. Соответственно дефицит может возникнуть и если зима покажется холодной, то этот дефицит будет только расти.

“Размер дефицита, как мне лично кажется, перекрыть импортом мы не сможем. Просто столько импорта не потянем. Поэтому зимой вполне могут быть ограничения», – объяснил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

В то же время, некоторые области уже разработали возможные графики отключений. К примеру, во львовской области могут выключать свет уже с 1 октября, однако только по указанию Укрэнерго. Это может быть максимум 4 часа в сутки (по два часа подряд). Идентичная ситуация в Винницкой, Полтавской и ряде других областей.

“Есть распоряжение министерства, все должны подготовить графики и проинформировать о них потребителей. Но это не значит, что с 1 октября начнутся отключения. Многие факторы: температура, ситуация с генерацией, российские атаки… Вам сейчас никто не скажет точно, что будет», – отмечают в Правительстве.