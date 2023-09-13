В ПФУ попередили про припинення виплати пенсій деяким категоріям осіб

В Україні є близько 11 мільйонів пенсіонерів, принаймні така цифра фігурувала в аналітиці до війни. Зараз чимало осіб виїхали закордон, а також значна частина перебуває на тимчасово окупованих територіях через що про їх долю нічого не відомо. У зв’язку з цим ПФУ затіяло масштабну верифікацію мета якої заморозити чи скасувати виплати для деяких категорій осіб. Мовляв, це дозволить зекономити якщо не мільйони, то сотні тисяч бюджетних коштів.

Мова про тих, хто не користується пенсією

В першу чергу хочуть ідентифікувати тих осіб, які протягом шести місяців не з’являлися на пошті, або ж не знімали гроші зі своєї пенсійної картки. І зовсім ними не користувалися. Для того, аби пришвидшити процес, ПФУ навіть співпрацюватиме з банками. Банки мають перевіряти пенсійні рахунки клієнтів і якщо бачитимуть відсутність активності протягом шести місяців відправлятимуть пенсіонеру попередження про можливе блокування коштів. Якщо реакції з боку пенсіонера не буде, цей рахунок буде передано до ПФУ, і Пенсійний фонд своєю чергою заморозить всю суму, яка на ньому накопичилася. Забрати свої кошти пенсіонер зможе тільки після того, як прийде до відділення ПФУ і напише відповідну заяву.

Це не єдина підстава, яка дозволяє скасувати нарахування пенсії. Серед інших причин:

Переїзд на ПМЖ закордон. Особа повинна повідомити Міграційну службу, що не планує повертатися в Україну. Особа оформила пенсію за несправжніми документами. Наприклад, підроблена довідка про стаж, чи інвалідність. Також, пенсію анулюють якщо буде помічено помилку у прізвищі імені чи по-батькові отримувача. Особа виїхала закордон у зв’язку з чим не отримує виплати.

Останній пункт працює за тим же алгоритмом, як і вищеописана ситуація. Тобто, щоб уникнути блокування потрібно бодай раз у місяць робити мінімальну оплату карткою, щоб була якась активність.