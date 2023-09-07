Анонсировано повышение минимальной зарплаты и пенсии: названы суммы и сроки

В Украине уже второй год минимальная зарплата составляет 6700 гривен. В связи с войной ее размер заморожен, то есть в последний раз она увеличивалась в октябре 2022 года. На 2023 год никаких повышений не планировалось, а вот на 2024 говорят, что изменения наконец-то произойдут. Минимальная зарплата и пенсия возрастут в рамках мартовской индексации. Однако, если пенсия вырастет именно в марте, то зарплату планируют повышать дважды: зимой, а потом еще в марте.

Какие суммы будут получать украинцы?

Министерство финансов указывает такие цифры, как 8000 гривен для зарплаты, и 2361 гривну для минимальной пенсии. Пока эти цифры не утверждены правительством, а только переданы на рассмотрение в разные ведомства. Планируется, что зарплата вырастет до 7100 гривен уже 1 января, а затем в марте остановится на размере 8000 гривен.

Вырастет и прожиточный минимум. Теперь известно о таких цифрах:

На одного совершеннолетнего человека – 2920 гривен; Для детей до 6 лет – 2563 гривен; Для детей от 6 до 18 лет – 3196 гривен. Для лиц, трудоспособных – 3028 гривен; Для лиц, признанных нетрудоспособными – 2 361 гривна.

Кроме минимальной, вырастет и максимальная пенсия. Она будет составлять соответственно 23 610 гривен. Средняя пенсия вырастет примерно на 500-600 гривен.

В Минсоцполитики критикуют эти цифры

Министерство социальной политики и Министерство финансов ведут постоянную борьбу за размер социальных выплат и минимальную зарплату. В Минсоце хотят, чтобы эти цифры росли быстрее, а в Министерстве финансов устанавливают жесткие лимиты, опираясь на дефициты в бюджете и более приоритетные направления для финансирования. Сейчас во время войны в Украине социальная сфера находится на втором месте по приоритетности, а на первом – военная отрасль.