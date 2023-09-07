Анонсовано підвищення мінімальної зарплати та пенсії: названо суми і терміни

В Україні вже другий рік поспіль мінімальна зарплата становить 6700 гривень. У зв’язку з війною її розмір заморожено, тобто востаннє вона зростала у жовтні 2022 року. На 2023 рік жодних підвищень не планувалося, а от на 2024 рік кажуть, що зміни нарешті відбудуться. Мінімальна зарплата та пенсія зростуть в рамках березневої індексації. Однак якщо пенсія зросте саме в березні, то зарплату планують підвищувати двічі: взимку, а потім ще у березні.

Які суми отримуватимуть українці?

Наразі Міністерство фінансів вказує такі цифри, як 8000 гривень для зарплати, і 2361 гривню для мінімальної пенсії. Поки що ці цифри не затверджено Урядом, а лише передано на розгляд у різні відомства. Планується, що зарплата зросте до 7100 гривень вже 1 січня, а потім у березні стане розміром у 8000 гривень.

Зросте й прожитковий мінімум. Наразі відомо про такі цифри:

На одну повнолітню людину – 2920 гривень. Для дітей віком до 6 років – 2563 гривень. Для дітей віком від 6 до 18 років – 3196 гривень. Для осіб, які є працездатними – 3028 гривень. Для осіб, яких визнали непрацездатними – 2 361 гривня.

Окрім мінімальної, зросте й максимальна пенсія. Вона становитиме відповідно 23610 гривень. Середня пенсія зросте приблизно на 500-600 гривень.

У Мінсоцполітики критикують ці цифри

Міністерство соціальної політики та Міністерство фінансів ведуть постійну боротьбу за розмір соціальних виплат та мінімальної зарплати. У Мінсоці хочуть, щоб ці цифри росли стрімкіше, а у Міністерстві фінансів встановлюють жорсткі ліміти спираючись на дефіцити у бюджеті та більш пріоритетніші напрямки для фінансування. Зараз під час війни в Україні соціальна сфера перебуває на другому місці по пріоритетності, а на першому воєнна галузь.