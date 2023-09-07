Анонсовано підвищення мінімальної зарплати та пенсії: названо суми і терміни

В Україні вже другий рік поспіль мінімальна зарплата становить 6700 гривень. У зв’язку з війною її розмір заморожено, тобто востаннє вона зростала у жовтні 2022 року. На 2023 рік жодних підвищень не планувалося, а от на 2024 рік кажуть, що зміни нарешті відбудуться. Мінімальна зарплата та пенсія зростуть в рамках березневої індексації. Однак якщо пенсія зросте саме в березні, то зарплату планують підвищувати двічі: взимку, а потім ще у березні.
Які суми отримуватимуть українці?
Наразі Міністерство фінансів вказує такі цифри, як 8000 гривень для зарплати, і 2361 гривню для мінімальної пенсії. Поки що ці цифри не затверджено Урядом, а лише передано на розгляд у різні відомства. Планується, що зарплата зросте до 7100 гривень вже 1 січня, а потім у березні стане розміром у 8000 гривень.
Зросте й прожитковий мінімум. Наразі відомо про такі цифри:
- На одну повнолітню людину – 2920 гривень.
- Для дітей віком до 6 років – 2563 гривень.
- Для дітей віком від 6 до 18 років – 3196 гривень.
- Для осіб, які є працездатними – 3028 гривень.
- Для осіб, яких визнали непрацездатними – 2 361 гривня.
Окрім мінімальної, зросте й максимальна пенсія. Вона становитиме відповідно 23610 гривень. Середня пенсія зросте приблизно на 500-600 гривень.
У Мінсоцполітики критикують ці цифри
Міністерство соціальної політики та Міністерство фінансів ведуть постійну боротьбу за розмір соціальних виплат та мінімальної зарплати. У Мінсоці хочуть, щоб ці цифри росли стрімкіше, а у Міністерстві фінансів встановлюють жорсткі ліміти спираючись на дефіцити у бюджеті та більш пріоритетніші напрямки для фінансування. Зараз під час війни в Україні соціальна сфера перебуває на другому місці по пріоритетності, а на першому воєнна галузь.
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