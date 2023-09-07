Алкоголь стане розкішшю: Кабмін запропонував новий законопроєкт

Передбачається підвищення розміру мінімальної ціни на горілку, лікеро-горілчані вироби та інші міцні алкогольні напої.

В Україні вчергове підвищать ціни на спиртні напої, роздрібні ціни виростуть в середньому на 13-25%.

Відповідно до рішення Кабінету міністрів, пропонується збільшити мінімальні ціни на алкоголь. Пропонують збільшити ціни на горілку, лікеро-горілчані вироби, інші міцні алкогольні напої на 34-42.

Роздрібні ціни зростуть на 13-25%. Однак експерти стверджують, що такий підхід не допоможе, адже на ринку зросте частка дешевого фальсифікату.

Водночас роздрібні ціни на виноробну продукцію, крім ігристих та газованих напоїв панують підняти на 61-71%, а на вина ігристі та на газовані винні напої — на 28%.

При цьому легальні виробники проти підвищення мінімальних цін на алкоголь. Вони стверджують, що такий крок зі сторони держави призведе до збільшення об’єму контрафакту та скорочення надходжень у бюджет.

Асоціація легальних виробників алкоголю повідомляє, що підняття мінімальних гуртових та роздрібних цін спричинить зростання тіньового ринку спиртних напоїв. Легальний алкоголь не витримає цінової конкуренції з фальсифікатом, бо через підвищення фіксованої мінімальної ціни легальна продукція на полицях автоматично здорожчає. На фоні падіння купівельної спроможності українців, зростуть об’єми споживання більш дешевого фальсифікату, з якого не сплачується жоден податок.

За даними Асоціації, підвищення мінімальних цін в найближчій перспективі матиме зворотній негативний ефект і призведе до росту тіньового ринку та негативно позначиться на розмірі сплачених алкогольною галуззю податків.

Загалом економічна ситуація в Україні складана, навіть на фінансування наших захисників не вистачає коштів, тож держава шукає способи поповнити державний бюджет. Однак підвищення цін на спиртні напої навряд чи дадуть очікуваний результат, адже українці купуватимуть дешевий, нелегальний алкоголь, часто ризикуючи власним життям та здоров’ям.