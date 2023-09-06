Налоговая начинает масштабные проверки украинцев: чего ждать и с каких пор

Кабинет министров согласовал законопроект об отмене моратория на плановые и внеплановые проверки бизнеса.

Кабинет министров Украины на заседании 5 сентября согласовал проект закона об отмене моратория на проведение налоговых проверок в Украине. Документ вносит изменения в Налоговый кодекс. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Проект закона предусматривает возвращение документальных (плановых и внеплановых) проверок бизнеса уже с 1 октября 2023 года. При этом плановые проверки снова вернут уже с 1 октября 2023 года. При этом проверки будут проводиться только при наличии безопасных условий.

Напомним, что мораторий на налоговые проверки был введен в начале войны. Однако Верховная Рада еще в августе поддержала законопроект 8604, который фактически предусматривает частичную его отмену.

Восстановление проверок и обязательное использование РРО касается всех предпринимателей за исключением тех, кто работает в зонах ведения боевых действий или прифронтовых территорий. Соответствующий перечень регионов можно найти на официальном сайте налоговой.

Отметим, что отмена льготной налоговой ставки в размере 2%, возвращение РРО и проверок – это часть требований международного валютного фонда. Сначала отменить льготы и восстановить проверки планировали еще 1 августа, но тогда Рада вовремя не поддержала законопроект. Таким образом у предпринимателей есть время до конца сентября, чтобы настроить работу РРО и упорядочить документацию, которую вели за время отмены проверок, то есть с начала полномасштабного вторжения.

В то же время предприниматели и в дальнейшем могут не платить единый социальный взнос, но только за себя. ЕСВ за наемных работников должно уплачиваться вовремя и в полном объеме. Его размер составляет 20% от минимальной заработной платы.

Многие предприниматели недовольны восстановлением проверок, но это часть нашего пути в Европейский союз и предпосылка для получения денежной помощи от международных партнеров.