Монобанк піддався жорсткій критиці: клієнти скаржаться на безпричинне блокування рахунків

Монобанк став першим в Україні банком без фізичних відділень. Такий собі банк в телефоні, який відразу ж заявив про себе, як дуже лояльний та комфортний для клієнтів. В принципі так і є, адже в банку наразі обслуговується мільйони українців і безліч з них цілком задоволені. Та на сайті Мінфіну завжди можна знайти й протилежну думку. Наприклад, днями клієнт Монобанку назвав банк найгіршим в Україні та сказав, що фінустанова максимально зіпсувалася й від минулої хорошої репутації не залишилося нічого. Все через те, що чоловіку заблокували рахунки на котрі він виводив кошти зароблені торгівлею на ф’ючерсах.

Банк не признав дохід від крипти офіційним

Чоловік пояснив, що він вже тривалий час торгує ф’ючерсами на біржі Байбіт і має з цього стабільний дохід. Днями він вирішив вивести невелику суму коштів через картку Монобанку на власні потреби, однак скористуватися коштами не зміг. Банк заблокував рахунок та почав вимагати довідку, яка пояснить звідки ці гроші.

“Вони запитали звідки гроші, зайшов на біржу зробив скрін ордерів ф’ючерсів і скинув їм, за останні пів року не став, бо їм не вистачило б часу все переглянути, зробив за останні дні, так само зробив скрін продажу юсдт через р2р. На що отримав відповідь, банк не вважає цей дохід офіційним і щоб я скинув офіційну довідку про дохід, так само їм не підходить звідки надходження і щоб я сказав від когось гроші”, – пише обурений чоловік.

Найбільше чоловіка обурило те, що банк не визнає цей дохід офіційним, хоча він є повністю законним, тим паче що чоловік надав оператору ордера з р2р.

“А ще кажуть наша Україна найпросунутіша в Європі за криптою, та в револют через банкінг уже можна крипту купувати, а тут кажуть це не дохід, аж смішно вже. Проходьте цей банк повз, був найкращим нещодавно, а став гіршим”, – підсумував чоловік.

Представники Монобанку відписали, що зв’яжуться з чоловіком особисто аби спробувати вирішити це питання.