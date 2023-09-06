Податкова починає масштабні перевірки українців: чого чекати та відколи

Кабінет міністрів погодив законопроєкт про скасування мораторію на планові та позапланові перевірки бізнесу.

Кабінет міністрів України на засіданні 5 вересня погодив проєкт закону про скасування мораторію на проведення податкових перевірок в Україні. Документ вносить зміни в Податковий кодекс. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Проєкт закону передбачає повернення документальних (планових та позапланових) перевірок бізнесу вже з 1 жовтня 2023 року. При цьому планові перевірки знову повернуть вже з 1 жовтня 2023 року. При цьому перевірки будуть проводитися тільки при наявності безпечних умов.

Нагадаємо, що мораторій на податкові перевірки було введено на початку війни. Однак Верховна Рада ще в серпні підтримала законопроєкт 8604, який фактично передбачає часткове його скасування.

Відновлення перевірок та обов’язкове використання РРО стосується всіх підприємців за виключенням тих, хто працює в зонах ведення бойових дій чи прифронтових територій. Відповідний перелік регіонів можна знайти на офіційному сайті податкової.

Зазначимо, що скасування пільгової податкової ставки у розмірі 2%, повернення РРО та перевірок — це частина вимог міжнародного валютного фонду. Спочатку скасувати пільги та відновити перевірки планували ще 1 серпня, але тоді Рада вчасно не підтримала законопроєкт. Таким чином у підприємців є час до кінця вересня, щоб налаштувати роботу РРО та упорядковувати документацію, яку вели за час скасування перевірок, тобто від початку повномасштабного вторгнення.

Водночас підприємці і надалі можуть не сплачувати єдиний соціальний внесок, але лише за себе. ЄСВ за найманих працівників повинно сплачуватися вчасно та в повному обсязі. Його розмір складає 20% від мінімальної заробітної плати.

Чимало підприємців невдоволені відновленням перевірок, але це частина нашого шляху до Європейського союзу та передумова для отримання грошової допомоги від міжнародних партнерів.