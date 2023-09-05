Верификация пенсионеров в самом разгаре: кто рискует потерять выплаты?

В Украине ежегодно проходит верификация пенсионеров. Этот год не стал исключением, более того, в этом году верификация будет происходить усиленно, ведь очень много пенсионеров уехало заграницу. Также многие остаются на оккупированных территориях и нет информации о том живы ли они. В результате Пенсионный фонд получил возможность сотрудничать с украинскими банками. Теперь банки будут проверять активность пенсионных счетов, и если лицо не пользуется деньгами в течение 6 месяцев такой счет будет заморожен. Сначала, за две недели до блокировки, лицо будет предупреждать о том, что оно может потерять деньги. Если реакции не будет, тогда банк передает данные в ПФУ и тот в свою очередь забирает средства со счета, пока лицо не явится и не напишет заявление на их возврат.

В каких случаях еще могут забрать пенсию?

Верификация включает разные проверки. В частности, цель выявить лиц, получающих денежные средства незаконным способом. Например, при оформлении пенсии была допущена ошибка в фамилии или имени пенсионера. И при этом неважно умышленная ошибка или случайная. Также пенсию прекращают выплачивать, если лицо переезжает на ПМЖ за границу. Ну и больше всего “охотятся” на тех, кто оформлял пенсию опираясь на липовые документы о стаже, или инвалидность.

Если какая-либо ошибка или неточность обнаружена, будет происходить тщательная проверка всех данных в результате которой пенсионеру скажут вердикт.

Кстати, как раз недавно ситуация с поддельными документами об инвалидности произошла во Львове. Там Сыховский районный суд признал виновным мужчину, который получал пенсию, опираясь на справку об инвалидности. В ходе повторных обследований оказалось, что мужчина полностью здоров.

Еще один случай произошел в Киеве, где у пенсионера отобрали пенсию, полученную по выслуге лет. Дело в том, что ее можно оформить только после увольнения. А в данном случае мужчина уволился, оформил выплату и трудоустроился повторно.