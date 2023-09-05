Верифікація пенсіонерів у самому розпалі: хто ризикує втратити виплати?

В Україні щорічно відбувається верифікація пенсіонерів. Цей рік не став виключенням, ба більше, цьогоріч верифікація відбуватиметься посилено, адже дуже багато пенсіонерів виїхали закордон. Також багато осіб залишаються на окупованих територіях і немає інформації стосовно того чи вони живі. В результаті Пенсійний фонд отримав можливість співпрацювати з українськими банками. Тепер банки будуть перевіряти активність пенсійних рахунків і якщо особа не користується грішми протягом 6 місяців такий рахунок буде заморожено. Спочатку, за два тижні до блокування, особу попереджатимуть про те, що вона може втратити кошти. Якщо реакції не буде, тоді банк передає дані до ПФУ і той своєю чергою забирає кошти з рахунка, допоки особа не з’явиться та не напише заяву на їх повернення.

В яких випадках ще можуть забрати пенсію?

Верифікація включає різні перевірки. Зокрема, мета виявити осіб, які отримують кошти незаконним способом. Наприклад, при оформленні пенсії було допущено помилку у прізвищі або імені пенсіонера. І при цьому неважливо навмисна це помилка чи випадкова. Також, пенсію припиняють виплачувати, якщо особа переїжджає на ПМЖ закордон. Ну і найбільше “полюють” на тих, хто оформлював пенсію спираючись на липові документи про стаж, або інвалідність.

Якщо якась з помилок чи неточностей виявлена, буде відбуватиметься ретельна перевірка всіх даних в результаті якої пенсіонеру скажуть вердикт.

До слова, якраз недавно ситуація з підробленими документами про інвалідність трапилася у Львові. Там Сихівський районний суд визнав винним чоловіка, який отримував пенсію спираючись на довідку про інвалідність. В ході повторних обстежень виявилось, що чоловік повністю здоровий.

Ще один випадок трапився у Києві, де у пенсіонера відібрали пенсію отриману за вислугою років. Річ в тім, що її можна оформити лише після звільнення. А в такому випадку чоловік звільнився, оформив виплату і працевлаштувався повторно.