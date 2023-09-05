НБУ заявил, что ряд купюр больше не будут действительны: до конца сентября их еще можно обменять

В Украине уже несколько лет подряд постепенно изымают из обращения всевозможные монеты и банкноты. Если речь идет о монетах, то сейчас уже не считаются действительными монеты номиналом в 1, 2, 5, 10 и 25 копеек. Их не принимают в магазинах и кассах банков. Кроме этого изымают и старые купюры, уже считающиеся сильно изношенными. Что касается последних, то в НБУ заявляли, что нет необходимости бежать в отделения и обменивать их на новые. Мол, “старыми” деньгами можно рассчитываться, их будут принимать, однако в обращение повторно они не попадут. Но сейчас информация несколько обновилась, и НБУ дал украинцам время до конца сентября, чтобы избавиться от ряда банкнот.

Речь о купюрах выпущенных до 2003 года

Как отмечают в НБУ речь о банкнотах номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен, выпущенных до 2003 года.

“Совершить их обмен можно до 30 сентября 2023 года включительно. После этого они уже не будут обмениваться“, – говорится в сообщении.

Обмен купюр полностью бесплатен и осуществить его можно в таких банках, как Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен и ПУМБ. Также можно обратиться непосредственно в НБУ по адресам:

в Киеве: Контрактовая пл., 2А;

в Днепре: ул. Воскресенская, 13;

во Львове: ул. Коперника, 4;

в Одессе: ул. Ришельевская, 8;

в Харькове: Театральная пл., 1;

в Хмельницком: ул. Владимирская, 91.

В главном банке страны заявляют, что это решение принято для того, чтобы качественно оптимизировать номинальный ряд банкнот. Повысить качество и безопасность денег. Гривнам, которые были выпущены к 2003 году уже 20 лет, а что интересно мелкие купюры номиналом в 1, 2 или 5 гривен живут в среднем год. Банкноты большего номинала, например, 500 гривен – живут в среднем 8 лет. В целом цель НБУ существенно уменьшить количество бумажных денег и максимально заменить их на монеты.