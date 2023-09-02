Банкомат ПриватБанка списывает деньги, но наличные не выдает: куда обращаться и как вернуть деньги

На днях клиент Монобанка решил воспользоваться банкоматом Привата, чтобы снять 16 тысяч гривен. Деньги сразу же списались, но аппарат не выдал наличные. В результате украинцу придется ждать минимум два месяца на решение этой проблемы.

Об этом он написал на специализированном форуме Минфин. По его словам, он снимал наличные с банкомата ПриватБанка, но с карты Монобанка. Сумма была немалая – 16 тысяч гривен. Банкомат долго считал деньги, а в результате выдал ошибку. Деньги с Монобанка списались, но наличные банкомат так и не выдал.

В службе поддержки ПриватБанка сказали, что деньги вернутся через 10-20 минут. Но этого так и не произошло, поэтому клиенту посоветовали обращаться в свой банк. Там сначала пообещали решить вопрос за 10 дней, а потом – аж за два месяца.

В ПриватБанке объяснили, что они всегда советуют обращаться в банк, который выдал карту, ведь именно он может идентифицировать личность владельца карты и подать заявку на возврат средств, а в случае подтверждения факта сбоя ожидать возврата котов в установленные сроки. Именно такой порядок действий регламентирован Международной платежной системой. В свою очередь Приватбанк прилагает максимум усилий, чтобы как можно быстрее обработать заявку.

Что делать, если банкомат не выдал наличные

Ошибка может произойти из-за технического сбоя. Если такая информация отображена в службе поддержки, то средства могут вернуть срочно. В противном случае придется ждать, пока остаток наличных в банкомате пересчитают.

Есть несколько причин, почему банкомат не выдает деньги замятая купюра, отключение света, сбой системы и другие. В таком случае нужно сразу звонить по номеру, указанному на банкомате. Важно не отходить от банкомата, ведь иногда мошенники устанавливают специальные насадки, чтобы заблокировать получение средств.

Перед тем как воспользоваться банкоматом всегда присматривайтесь к его внешнему виду, если в его конфигурации появилось что-то необычное, снимите деньги в другом месте, а о своем подозрении сообщите в полицию или позвоните на горячую линию банка.