Осталось три недели: в Украине перестанут ходить 100 и 200-х гривневые купюры

В Национальном банке Украины напоминают украинцам, что из обращения выведут некоторые монеты на банкноты. Обменять их можно только до конца сентября, а уже с октября такие деньги не будут принимать и обменивать. Поэтому они будут выполнять роль простых сувениров. Украинцы должны проверить есть ли у них банкноты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 до 2003 года выпуска и монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек.

Таким образом обменять старые банкноты и монеты можно до 30 сентября 2023 года включительно, после чего они будут выведены из наличного обращения. По вопросам обмена банкнот и монет можно будет в отделение Национального банка Украины в Киеве по адресу Контрактовая площадь 2А, в Днепре по адресу улица Воскресенская 13, во Львове в отделение НБУ, что на улице Коперника, в Одессе по адресу улица Ришельевская 8, в Харькове – Театральная площадь 1, а в Хмельницком по адресу улица Владимировская 91.

Также обменять монеты и банкноты можно в отделениях уполномоченных банков, а именно Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк и ПУМБ. Актуальную информацию можно узнать в отделениях банков, а также на их официальных сайтах.

По обмену старых банкнот и монет на новые, то эта услуга является абсолютно бесплатной. Согласно сообщению от Национального банка Украины, обменять монеты и банкноты и другие монеты и банкноты, которые и после 30 сентября будут в обращении, в суммах, кратных 10 копейкам (для размена монеты) граждане смогут без какой-либо оплаты.

Поэтому еще раз проверьте свои деньги и расскажите об этом пожилым родственникам, ведь под видом социальных работников стариков могут посещать мошенники и предлагать обмен денег, взамен давая доверчивым пенсионерам фальшивые деньги. Обменять деньги можно только в кассах банков, визиты домой не осуществляются.