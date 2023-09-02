Залишилось три тижні: в Україні перестануть ходити 100 та 200-х гривневі купюри

В Національному банку України нагадують українцям, що з обігу виведуть деякі монети на банкноти. Обміняти їх можна лише до кінця вересня, а вже з жовтня такі гроші не прийматимуть та не обмінюватимуть. Тож вони виконуватимуть роль простих сувенірів. Українці повинні перевірити чи є у них банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 до 2003 року випуску та монети номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок.

Таким чином обміняти старі банкноти та монети можна до 30 вересня 2023 року включно, після чого вони будуть виведені з готівкового обігу. З питань обміну банкнот та монет можна буде в відділення Національного банку України в Києві за адресою Контрактова площа 2А, в Дніпрі за адресою вулиця Воскресенська 13, у Львові до відділення НБУ, що на вулиці Коперника, в Одесі за адресою вулиця Рішельєвська 8, у Харкові — Театральна площа 1, а в Хмельницькому за адресою вулиця Володимирівська 91.

Також обміняти монети та банкноти можна у відділеннях вповноважених банків, а саме Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк та ПУМБ. Актуальну інформацію можна дізнатися у відділеннях банків, а також на їхніх офіційних сайтах.

Щодо обміну старих банкнот та монет на нові, то ця послуга є абсолютно безкоштовню. Згідно з повідомленням від Національного банку України, обміняти монети та банкноти та інші монети та банкноти, які й після 30 вересня будуть в обігу, у сумах, кратних 10 копійкам (для розміну монети) громадяни зможуть без будь-якої оплати.

Тож ще раз перевірте свої гроші та розкажіть про це літнім родичам, адже під виглядом соціальних працівників стареньких можуть відвідувати шахраї та пропонувати обмін грошей, натомість даючи довірливим пенсіонерам фальшиві гроші. Обміняти гроші можна лише в касах банків, жодні візити додому не відбуваються!