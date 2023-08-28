В части Украины значительно усилят мобилизацию: названы причины

В Украине идет общая мобилизация, ее продлили еще на три месяца, как и военное положение. В сети уже было множество информации о том, что мобилизация будет усиливаться. Некоторые военкоматы это опровергают, а некоторые подтверждают. Например, на днях прозвучала официальная информация из уст заместителя начальника Харьковской ОВД Романа Семенухи о том, что мобилизацию усилят в Харьковской области. Мол, область совсем не выполняет поставленные планы.

“Для выполнения планов, поставленных государством, Харьковская областная военная администрация усиливает свое сотрудничество с региональным центром комплектования и социальной поддержки в направлении осуществления мобилизационных мероприятий. Также продолжаем всячески помогать нашим защитникам и защитникам», – заявил Семенуха.

Что известно?

Совещание по этому поводу провели совместно временный исполняющий обязанности начальника Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки и представители территориальных управлений СБУ, ГБР, Национальной полиции и районных ТЦК. Кроме этого на совещании присутствовали главы районных военных администраций.

На совещании был рассмотрен вопрос, как можно обеспечить более качественную мобилизацию, чтобы выполнять поставленные планы.

О других городах пока речь не идет

Мобилизацию будут усиливать при необходимости по всей территории Украины, однако только в Харьковской области об этом сообщили официально. Что касается других регионов, то в сети больше фейков, чем правды. К примеру, недавно разгорелся скандал в Тернополе. Там люди начали жаловаться на письма вроде бы от военкоматов. В письмах говорилось, что всем уклоняющимся от мобилизации будут отключать коммунальные услуги, в том числе газ, свет и воду. Впоследствии представители местной ТЦК прокомментировали инцидент и заявили, что никакого отношения к этим письмам не имеют. Это, мол, проделки россиян, которые хотят расшатать обстановку в стране изнутри и настроить людей против власти.