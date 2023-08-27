Популярный мобильный оператор снова повышает цены: сколько теперь будем платить с 1 сентября

Популярный в Украине оператор мобильной связи Vodafone с 1 сентября запускает новую линейку тарифов с новыми ценами. Однако это будет касаться не всех клиентов оператора.
Об этом сообщили на официальном сайте Vodafone.
Как изменится цена
В компании отмечают, что в последние месяцы пользование мобильным в бизнес тарифах возросло, именно поэтому в компании решили обновить пакеты услуг.
В то же время некоторые абоненты в течение года смогут пользоваться новыми тарифами со скидкой 50%. Акция распространяется на всех новых бизнес-клиентов, которые являются ФЛП или юридическими лицами.
Цены в обновленных тарифах будут такими:
- Business Unlim будет стоить 135 гривен в месяц со скидкой и 270 гривен после года пользования. Абоненты получат безлимитный интернет и звонки в сети Vodafone, а количество минут для звонков по Украине увеличено до 300 минут, сообщений до 300 SMS.
- Business Start обойдется всего в 77,50 грн в месяц, после года пользования придется платить 155 гривен в месяц.
- Business Pro будет стоить 110 грн в месяц, после года пользования 220 грн. Клиенты получат 10 и 22 гигабайта мобильного интернета соответственно, а также бесплатную услугу Online PASS.
Также в компании сообщили, что В компании также добавили, что тарифы Business Unlim Plus, Business Ultra L, Business Ultra XL, Business Ultra VIP и Device 4G остаются без изменений.
Также недавно в компании рассказали, как улучшить скорость мобильного интернета:
- Приобрести USIM. Для проверки старой карты наберите *222# и нажмите вызов. В ответ вы получите сообщение, в котором будет указано поддерживает ли ваша сим-карта и смартфон технологию 4G.
- Модель смартфона. Скорость интернета может отличаться от смартфона и категории терминала (uE category). От этого показателя зависит способность поддерживать агрегацию частот и потоки информации, влияющие на скорость передачи данных.
Также убедитесь, что ваш телефон поддерживает частоты доступные в Украине – Band 3 (LTE 1800), Band 7 (LTE 2600) и Band 8 (LTE 900).
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