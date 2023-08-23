Названы три знака Зодиака, которые почувствуют сильный приток энергии и жажду к жизни

Астрологи рассказали, для кого конец лета станет очень насыщенным приятными эмоциями и событиями. Эти представители зодиакального круга буквально расцветут и начнут жить с новыми силами. Это хорошо повлияет на их личную жизнь, работу и отношения с родными. Во всех сферах будет царить гармония.

Овен

Конец лета – это идеальный период, чтобы позакрывать все “хвосты”. Возьмите себя в руки, аккумулируйте все силы и совершите этот рывок. Вы сможете уладить все спорные ситуации и выйти победителем по каждому делу — главное не действовать на эмоциях. Звезды откроют перед вами уникальные возможности, которых вы давно желали. От вас нужно лишь вовремя среагировать и не упустить этот шанс изменить жизнь к лучшему. Сильно вверх пойдут дела на работе, однако будьте осторожны, ведь высок риск получить выгорание. После насыщенного периода не забудьте о качественном отдыхе.

Рак

Многим Ракам может показаться, что у них начались какие-то сплошные проблемы и трудности, но это не так. Астрологи говорят, что в этих не простых периодах вы можете найти точки роста. Специалисты предостерегают от чрезмерной эмоциональности, иногда присущей Ракам. Действуйте взвешенно с холодным умом и без лишних затрат ресурса. Чтобы прийти к той жизни, о которой вы мечтаете, вам нужно решать проблемы, а не избегать их. Если вы решитесь заглянуть в глаза своим страхам, то уже к концу лета сможете большинство из них побороть.

Козерог

Многие Козероги не так давно перешли на новый этап в жизни, или сделают это в ближайшее время. Это в основном касается личной жизни. Если это о вас, то астрологи советуют поскорее унять собственные эмоциональные качели иначе быстро вы сильно измотаетесь. Конец лета станет для Козерогов богатым на открытия. Вы откроете в себе потенциал к новым делам: возможно, это будет что-то творческое. Однозначно вас это зажжет и поднимет боевой дух.