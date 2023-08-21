В правительстве рассказали, что должен сделать бизнес и украинцы, чтобы пережить эту зиму

Предстоит еще одна непростая зима, ведь война продолжается. Более того, в Правительстве уже заявляют, что эта зима может быть сложнее предыдущей. Все потому, что отремонтировать удалось лишь 30% поврежденной энергетической инфраструктуры. И если массовые обстрелы продолжатся, а, скорее всего, так и будет, то ситуация только усложнится. Имея опыт предыдущей зимы, эксперты рассказали, как украинцы и бизнес могут максимально подготовиться к холодам. Что нужно сделать в первую очередь, чтобы зимой чувствовать себя настолько комфортно, как это возможно. А в случае с предпринимателями вообще иметь возможность продолжить работать.

Нужно совершить хотя бы несколько элементарных действий

О том, насколько важно украинцам готовиться к отопительному сезону, рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус.

“Зима будет непростой, но мы сможем ее достойно пройти. Вся работа сейчас направлена на минимизацию рисков. Людям следует готовиться, начиная с элементарного – поменять лампы накаливания на LED-лампы”, – сказал нардеп.

Он добавил, что нужно уже менять обычные лампы на энергосберегающие. Это не только экономит средства потребителей, но и является важным шагом по улучшению работы всей энергосистемы. Герус также советует людям поддерживать в рабочем состоянии генераторы и аккумуляторы, если они их приобрели. Если же нет, сейчас самое время это сделать, пока нет бешеной наценки. В сезон цены на подобные категории товаров возрастут вдвое, а то и втрое.

Что касается бизнеса, то предпринимателям советуют инвестировать в автономные источники электроэнергии, в том числе солнечные панели.

“Это приобретает большие масштабы. Бизнес устанавливает генерацию для собственных нужд, а излишки они могут отдавать в сеть», – добавил Герус.

В настоящее время альтернативными источниками электроэнергии обустраиваются объекты и предприятия критической инфраструктуры. Финансирует это USAID.

Что касается тарифов на газ и электроэнергию, то их увеличивать не планируют. На газ действует мораторий, а свет не будет дорожать до конца отопительного сезона 2024 года. Правда его может не быть по 8-10 часов в сутки. Отключения точно будут, просто неизвестно насколько долговременными.