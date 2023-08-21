Украинцам разрешили досрочно выходить на пенсию: инструкция от ПФУ

В Украине действуют строгие требования по выходу на пенсию. Точнее, они четко регулируются действующим законодательством, согласно которому лицо может выходить на заслуженный отдых при наличии 60 лет и 30 лет стажа. Однако, как и всюду, в этом законопроекте есть исключение. Существует несколько категорий граждан, которым не нужно ждать этого возраста, или же накапливать столько стажа. Они могут оформить пенсию досрочно. Как это сделать и кому это позволено, рассказываем.

Есть сразу несколько категорий лиц, которые могут выходить на пенсию досрочно

В первую очередь, это люди, работающие на вредных для здоровья профессиях. Сюда входят многие специалисты, в том числе шахтеры, медицинский персонал, работающий в инфекционных отделениях и другие. С полным перечнем этих профессий можно ознакомиться в соответствующих законодательных документах или же найти в свободном доступе в Интернете.

Другие категории – это:

Участники боевых действий. Люди, получившие инвалидность в результате войны, а также члены семей погибших защитников и защитниц Украины. Многодетные родители (родитель, занимавшийся воспитанием), родители детей с инвалидностью или тяжелобольных. Участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавшие от этой аварии.

А еще, на 1,5 года раньше нужного срока могут выйти на пенсию люди, уволенные в связи с сокращением коллектива, или прекращением деятельности компании. Также, сюда входят люди, вынужденные уволиться из-за состояния здоровья. Подобное нововведение заработало во время войны, когда большое количество компаний прекратили свою деятельность и без работы осталось множество людей, которым через 1-1,5 года уже пора было выходить на пенсию.

Всем остальным нужно набрать стандартных 30 лет стажа до 60 лет. Если этого не случится, люди продолжат работать до 63 или 65 лет и потом им рассчитывают пенсию опираясь на тот стаж, который у них есть.