Синоптики поделились прогнозом погоды на сентябрь: как начнется осень?

Осталось около двух недель до конца лета. По традиции синоптики уже делятся прогнозом на первый месяц осени. Предугадать, какой она будет опираясь на прошлые годы, довольно сложно. Сентябрь не отличается стабильным теплом или наоборот холодом. Каждый год этот месяц может проходить совсем по-разному. По предварительным прогнозам, сентябрь будет не слишком теплым, но сухим и солнечным. Средняя температура воздуха будет колебаться в пределах 20 градусов, что, в принципе, вполне комфортно. Дождей должно быть меньше, чем в прошлом году, а солнечных дней гораздо больше.

Погода будет типичной для осени

Никаких аномалий, как необычной для сентября жары или чрезвычайного холода ждать не стоит. Погода будет типичной для этого времени. Кратковременные дожди прогнозируют только в течение трех-четырех дней. Солнечных дней должно быть очень много, примерно около 16, по крайней мере, в столице. Остаток месяца будет облачным и без осадков.

“Сентябрь – первый месяц метеорологической осени. В течение него происходит постепенный переход от летних к осенним процессам. Ожидается, что в первой половине месяца на значительной территории страны еще будет сохраняться летняя погода. Сентябрь в Украине в этом году вероятно будет теплым и засушливым“, – рассказала метеоролог Вера Балабух.

Несколько сильнее похолодание ожидают во второй половины месяца. Тогда столбики термометров могут опуститься примерно до 15 градусов.

Когда ждать бабье лето?

Что касается бабьего лета, то традиционно оно наступает уже в октябре. В сентябре тоже могут быть аномально теплые дни, однако типичная “золотая осень” приходится обычно на второй месяц этого времени года. Пока синоптики не могут точно спрогнозировать даты. Говорят, что и на сентябрь прогноз еще может корректироваться, ведь иногда под влиянием внезапного циклона погода резко меняется.

В целом, по предварительным данным, нынешняя осень должна быть немного теплее предыдущей.