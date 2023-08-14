Олаф Шольц заявив про обмеження дальності ракет Taurus при передачі їх ЗСУ

Напередодні журналісти ZDF поспілкувалися з Олафом Шольцем. Під час розмови канцлер висловив свою позицію щодо постачання крилатих ракет українським військовим. Очільник уряду підкреслив, що остаточний вердикт щодо поставок ракет “Таурус” ще не винесено.

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Шольц висловив побажання нечасто торкатися теми поставок зброї під час спілкування з журналістами. Причиною цього є те, що перед тим, як остаточно ухвалити рішення про такі поставки, німецька адміністрація ретельно оцінює потенційні наслідки та обґрунтування своїх кроків.

Незважаючи на критику з боку журналістів, які звинувачували його в нерішучості, канцлер відстоював свою позицію. Шольц підкреслив, що більшість німців підтримують ідею про те, що уряд країни повинен схвалювати поставки озброєнь лише після ретельної оцінки наслідків. Шольц повідомив, що якщо рішення щодо ракет “Таурус” буде позитивним, німецькі фахівці обмежать їхню дальність перед передачею ЗСУ. Цей захід гарантує, що ракети, отримані Україною з Німеччини, не будуть розгорнуті для нанесення дальніх ударів по території Росії.