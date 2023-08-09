В Украине запустили выгодную ипотечную программу, спровоцировавшую резкое снижение цен на недвижимость

В Украине заработала ипотечная программа єОселя, которая позволяет покупать жилье по очень выгодным процентам. Есть возможность выплачивать ипотеку даже 20 лет, однако при условии погашения долга в течение первых трех лет процент будет гораздо более привлекательным. Эта программа в сумме с войной и снижением спроса на жилье существенно изменила ценовую политику на рынке недвижимости. Эксперты уже отмечают, что, вероятно, цены поползут вниз, и ближайшее снижение будет наблюдаться примерно на уровне 18% если не больше. Такими прогнозами поделился соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Владимир Семенцов.

Семенцов рассказал, что больше всего повлияет на стоимость жилья

По словам эксперта, на сегодняшний день есть сразу несколько факторов, которые будут стимулировать удешевление недвижимости как на первичном, так и на вторичном рынке. Среди главных тезисов по его интервью, следующее:

На первичном рынке стоимость жилья снизится, но не слишком существенно. В ближайшее время следует ожидать, что это будет 1-2%. Этому будут способствовать хорошие инфляционные прогнозы и снижение учетной ставки НБУ до 22%. Наибольшие скидки предлагают девелоперы своим клиентам, готовым покупать жилье за полную его стоимость. В этих случаях можно сэкономить до 20%. Официальные дисконты варьируются в пределах 10%. Также на снижение стоимости жилья влияет и курс валют, существенно уменьшившийся по сравнению с идентичным периодом в прошлом году. Более того, эксперты прогнозируют, что курс будет оставаться стабильным и гривна даже может и дальше укрепляться при условии, что ситуация на фронте будет благоприятной для Украины. Ну и большое влияние на ценообразование имеет программа єОселя. Всего за месяц существования этой программы уже были заключены десятки сделок.

Тенденция к снижению цен на жилье может усилиться осенью и зимой. Пока никаких предпосылок к остановке этого процесса нет.