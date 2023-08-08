При пересечении границы украинку оштрафовали на 1800 евро: подобные случаи участились

Сейчас очень много украинцев ежедневно пересекает границу. Если речь идет о туристах, то в большинстве случаев хорошо, ведь люди предупреждены обо всех нюансах пересечения границы туристическим агентством. В большинстве своем в неприятности могут попасть граждане, выезжающие из Украины на неопределенный срок, как беженцы. Довольно часто такие лица везут с собой много непозволительных вещей, или избыточное количество наличных денег, которые по правилам нужно декларировать. Украинка решила проигнорировать этот момент и подумала, что сможет перевезти через границу деньги и остаться незамеченной. Однако польские пограничники ее остановили и оштрафовали на 8000 злотых, что эквивалентно 1800 евро.

39-летнюю жительницу Украины оштрафовали на пункте пропуска в Медике

Женщина ехала из Украины в Польшу небольшим автобусом, перевозившим кроме нее еще пятерых пассажиров. О прохождении контроля в ее багаже была обнаружена наличность на сумму 15 310 евро. Согласно польскому законодательству без декларирования можно провозить до 10 000 евро на одного человека, если сумма больше, должно быть письменное разрешение на ее ввоз или вывоз. В результате женщина заплатила немалый штраф.

Что еще нужно помнить?

При пересечении границы нужно соблюдать многие правила. Этот вопрос лучше заранее подробно изучить, особенно если вы едете самостоятельно, без сопровождения агентств, которые перед этим проводят для всех подробный инструктаж. Вот какие допустимые лимиты установлены для отдельных продуктов и товаров (на одного человека):

Сигареты: две пачки, электронки – 2 штуки, сигары – 10 штук, табак – 50 граммов. Алкоголь: максимум литр, если речь идет о крепких напитках, 2 литра крепостью до 22%, 4 литра вина, 16 бутылок пива. Овощи и фрукты не больше 5 кг. До двух литров меда. До пол килограмма кофе. До двух килограммов детского питания. Медикаменты: если речь о седативных, то для них требуется рецепт. Техника: только по одной штуке (1 телефон, 1 ноутбук и т.п.). Корм для животных: до 2 кг.

Категорически запрещается ввозить на территорию Польши мясные и молочные продукты и сало. Избыточную или запрещенную продукцию конфискуют, а лицо могут оштрафовать на сумму от 50 до 1000 евро.