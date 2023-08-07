Щедрые подарки судьбы и кардинальные изменения в жизни: вскоре Вселенная удивит трех знаков Зодиака

В августе астрологи прогнозируют очень энергетически мощные дни. Происходят сильные планетарные изменения, которые оставят большое отражение на жизни нескольких знаков Зодиака. Поразительные изменения и трансформации буквально накроют их с головой. Однако сразу же следует заметить, что эти изменения будут очень приятными. Этих представителей зодиакального круга можно назвать настоящими счастливцами.

Водолей

Вы стремитесь к большему, считаете, что можете иметь больше и хотите этого, и это придет в вашу жизнь. Совсем скоро вас начнут окружать люди, которые смогут многому научить вас. Совместная работа с ними принесет отличные плоды и откроет перед вами массу перспектив. Астрологи советуют быть внимательными к мнению других и учиться работать в команде. Только так вы сможете добиться самых высоких результатов. Также август станет для вас сдвигом из мертвой точки. Вы сможете рассчитаться со старыми долгами, разорвать отношения, которые вас удручают, или уйти с не любимой работы. Вы сразу поймете, что вы хотите в каком направлении вам нужно двигаться. Это изрядно будет окрылять.

Рыбы

Для Рыб август принесет немало внутренних трансформаций. Вы научитесь отпускать то, чего не следует держаться, как бы больно вам при этом ни было. Вы научитесь признавать и принимать свои ошибки и прощать себя. Возможно, вы почувствуете сильное желание начать терапию с психотерапевтом и это будет правильным решением, которое позволит вам полностью внутренне исцелиться. Хорошие изменения вас ожидают в карьерном плане. Все будет идти гладко, легко и в непринужденной атмосфере. Работа будет доставлять вам удовольствие, а уже в конце месяца ждите очень интересное знакомство, которое будет нести для вас большие изменения.

Скорпион

В августе вы будете нацелены изменить свою жизнь. Лето почти закончилось, впереди осень и это вас будет вдохновлять на полную загруженность работой и начать двигаться к старым мечтам и материальным амбициям. Стоит отметить, что это вам будет очень удаваться. Астрологи советуют максимально использовать такую черту как решимость, а еще проявлять незаурядную смекалку там, где это нужно. Задумайтесь о том, что вы умеете делать. Это не обязательно какая-нибудь “умелка”. Возможно вы хороший слушатель, советчик или умеете давать полезные советы. Это умение также может принести вам большую пользу и даже превратиться в доход.