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Безвиз заканчивается? С 2024 года правила въезда в ЕС будут изменены

02.08.2023
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Робота ЄС

Украинцы последние несколько лет могли свободно въезжать на территорию Евросоюза пользуясь безвизом. Никаких виз при этом получать не нужно. Однако с 2024 года эти правила изменяются и касаются не только украинцев, но и жителей более 60 стран мира, которые также могли въезжать в Европу без визы. Теперь перед поездкой всем нужно оформлять специальное разрешение ETIAS, которое стоит 7 евро.

“Имея действующее разрешение на въезд ETIAS, вы можете въезжать на территорию этих европейских стран так часто, как захотите, для краткосрочного пребывания – обычно до 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Однако это не гарантирует въезд. Когда вы приедете, пограничник попросит показать ваш паспорт и другие документы и подтвердить, что вы отвечаете условиям въезда», – говорится в документе.

Условия получения разрешения

Подача заявки на получение этого разрешения стоит 7 евро, а одобрять ее могут от нескольких минут до двух недель. Поэтому позаботиться об оформлении разрешения нужно заранее, не оттягивая процедуру до поездки. Иногда выдачу разрешения могут затягивать даже на 30 дней и вызвать на дополнительное собеседование. После того как разрешение вы все же получите, оно будет действовать три года, после чего его снова нужно будет обновить.

кордон

Как правильно все организовать?

Планируя поездку в 2024 году следует придерживаться следующих правил:

  1. Не бронируйте билеты и жилье до тех пор, пока не получите разрешение ETIAS.
  2. Заполняя заявку, тщательно проверяйте все данные. Если данные паспорта не будут совпадать в ЕС вас не пустят.
  3. Обязательно уточняйте перечень стран, в которых требуется это разрешение, и сколько времени он позволяет находиться в той или иной стране.
  4. Убедитесь, что ваш паспорт будет действителен еще минимум три месяца от запланированной даты возвращения из Европы домой. Если это не так, то опять-таки на границе вас не пропустят.

Разрешение можно будет оформить как самостоятельно, так и с помощью различных туристических агентств.

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02.08.2023
1 хвилина на прочитання
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