Безвиз заканчивается? С 2024 года правила въезда в ЕС будут изменены

Украинцы последние несколько лет могли свободно въезжать на территорию Евросоюза пользуясь безвизом. Никаких виз при этом получать не нужно. Однако с 2024 года эти правила изменяются и касаются не только украинцев, но и жителей более 60 стран мира, которые также могли въезжать в Европу без визы. Теперь перед поездкой всем нужно оформлять специальное разрешение ETIAS, которое стоит 7 евро.

“Имея действующее разрешение на въезд ETIAS, вы можете въезжать на территорию этих европейских стран так часто, как захотите, для краткосрочного пребывания – обычно до 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Однако это не гарантирует въезд. Когда вы приедете, пограничник попросит показать ваш паспорт и другие документы и подтвердить, что вы отвечаете условиям въезда», – говорится в документе.

Условия получения разрешения

Подача заявки на получение этого разрешения стоит 7 евро, а одобрять ее могут от нескольких минут до двух недель. Поэтому позаботиться об оформлении разрешения нужно заранее, не оттягивая процедуру до поездки. Иногда выдачу разрешения могут затягивать даже на 30 дней и вызвать на дополнительное собеседование. После того как разрешение вы все же получите, оно будет действовать три года, после чего его снова нужно будет обновить.

Как правильно все организовать?

Планируя поездку в 2024 году следует придерживаться следующих правил:

Не бронируйте билеты и жилье до тех пор, пока не получите разрешение ETIAS. Заполняя заявку, тщательно проверяйте все данные. Если данные паспорта не будут совпадать в ЕС вас не пустят. Обязательно уточняйте перечень стран, в которых требуется это разрешение, и сколько времени он позволяет находиться в той или иной стране. Убедитесь, что ваш паспорт будет действителен еще минимум три месяца от запланированной даты возвращения из Европы домой. Если это не так, то опять-таки на границе вас не пропустят.

Разрешение можно будет оформить как самостоятельно, так и с помощью различных туристических агентств.