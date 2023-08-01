Безвіз закінчується? З 2024 року правила в’їзду в ЄС будуть змінені

Українці протягом останніх кількох років могли вільно в’їжджати на територію Євросоюзу користуючись безвізом. Жодних віз при цьому отримувати не потрібно. Однак з 2024 року ці правила змінюються і стосуються вони не лише українців, а мешканців понад 60 країн світу, які також могли в’їжджати в Європу без візи. Тепер перед поїздкою всім потрібно оформлювати спеціальний дозвіл ETIAS, який коштує 7 євро.

“Маючи чинний дозвіл на в’їзд ETIAS, ви можете в’їжджати на територію цих європейських країн так часто, як захочете, для короткострокового перебування – зазвичай до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду. Однак це не гарантує в’їзд. Коли ви приїдете, прикордонник попросить показати ваш паспорт та інші документи та підтвердити, що ви відповідаєте умовам в’їзду“, – йдеться у документі.

Умови отримання дозволу

Подача заявки на отримання цього дозволу коштує 7 євро, а схвалювати її можуть від кількох хвилин і навіть до двох тижнів. Тож подбати про оформлення дозволу потрібно завчасно, не відтягуючи процедуру до самої поїздки. Інколи, видачу дозволу можуть затягувати навіть на 30 днів та викликати особу на додаткову співбесіду. Після того, як дозвіл ви все-таки отримаєте він діятиме три роки, після чого його знову потрібно буде оновити.

Як правильно все організувати?

Плануючи поїздку у 2024 році потрібно дотримуватись наступних правил:

Не бронюйте квитки та житло допоки не отримаєте дозвіл ETIAS. Заповнюючи заявку ретельно перевіряйте всі дані. Якщо дані паспорта не збігатимуться до ЄС вас не пустять. Обов’язково уточнюйте перелік країн у які потрібен цей дозвіл, та скільки часу він дозволяє перебувати у тій чи іншій країні. Переконайтесь, що ваш паспорт буде дійсним ще мінімум три місяці від запланованої дати повернення з Європи додому. Якщо це не так, то знову ж на кордоні вас не пропустять.

Дозвіл можна буде оформити як самостійно, так і з допомогою різноманітних туристичних агенцій.