Оновлено перелік професій, представникам яких заборонено виїжджати закордон: повний список

Поки в Україні триває воєнний стан кордони залишаються закритими для всіх військовозобов’язаних, які не мають звільнення від мобілізації. Переважно це чоловіки у віці від 18 до 60 років. Однак, стосуватися заборона може й жінок, якщо вони належать до однієї із професій. Про заборону на виїзд за межі України представникам окремих професій йдеться у постанові “Правила перетину державного кордону для громадян України”.

Повний перелік професій, яким не можна виїжджати

Покидати територію України представники цих професій можуть лише при наявності спеціального дозволу, якщо виїзд стосується вирішення робочих моментів, тобто це відрядження.

Вся “верхівка” Кабінету Міністрів, тобто члени Кабміну, їх заступники, держсекретар та інші наближені особи. Керівники центральних органів влади та їх заступники. Керівники апарату Верховної Ради та їх перші заступники. Керівники Офісу Президента та їх заступники. Очільник СБУ та його заступники. Голова та члени Національної Ради по телебаченню та радіомовленню. Голова Нацбанку та його замісники. Секретар РНБО та його замісники. Судді Конституційного суду, прокурори, та їх заступники. Постійний представник Президента в Криму і його заступники. Депутати місцевих органів самоврядування та їх заступники.

Всі вони мають право виїжджати за кордон лише при наявності спеціального дозволу та лише у робочі відрядження.

Таке нововведення з’явилося недавно

Слід зазначити, що подібне розпорядження прикордонники отримали буквально наприкінці липня. Це рішення ймовірно було прийнято на фоні скандалу з нардепом, який прикриваючись станом здоров’я виїжджав просто на відпочинок на екзотичні острови. Журналісти про все дізналися і в мережі спричинився скандал. Це призвело до звільнення порушника, і спровокувало вищезгадане посилення умов перетину кордону.