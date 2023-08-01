Проводить денежные переводы, как раньше, уже нельзя: с 1 августа заработали новые правила

Буквально несколько недель назад стало известно, что кардинально меняются правила перевода средств, где привлечены наличные деньги. Имеют в виду пополнение своих и чужих карт через терминалы, пополнение мобильного счета через терминал и внесение при этом наличных средств. Если раньше спокойно можно было пополнять любые счета и карты на сумму до 5000 гривен без авторизации, то сейчас она необходима. Более того, терминал потребует авторизацию даже при пополнении мобильного счета всего на 10-20 гривен.

К каким платежам относится авторизация?

Авторизоваться нужно будет абсолютно при всех платежах, связанных с наличными. Кроме пополнения карт и мобильного телефона, это еще и:

Оплата коммунальных услуг: телефония, интернет, охрана, газ, электроэнергия, свет, вода и т.д. Оплата железнодорожных или автобусных билетов. Оплата проездных билетов на пользование общественным транспортом. Оплата маршрутных перевозок. Пополнение проездных билетов. Оплата штрафов через терминалы, административные и другие сборы.

Чтобы, провести платеж, нужно предварительно ввести свой финансовый номер телефона, или тот, который сейчас находится при вас, и дождаться пока на него придет специальный пароль. Далее нужно на экране терминала ввести этот пароль и после этого вносить наличные деньги и производить платеж.

Когда авторизация не требуется?

Авторизация не нужна, если вы рассчитываетесь картой, а не наличными. В момент, как только вы прилагаете карту к терминалу, авторизация происходит автоматически. Также, не нужно проходить никаких дополнительных идентификаций при оплатах онлайн. Например, при оплате услуг через мобильные банкинги, или специальные приложения, к которым прикреплена банковская карточка, с которой собственно и будут списаны средства.