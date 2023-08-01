Серпень наповнить їх щастям: астрологи поділилися прогнозом для трьох знаків Зодіаку

В серпні буде аж дві Повні. Люди зможуть спостерігати їх 1 та 31 числа. Це не лише красиве явище, а й те, що зробить цей місяць особливо енергетично потужним. В житті багатьох знаків Зодіаку будуть відбуватися разючі зміни. Декому пощастить, іншим не дуже. Дехто проживе цей місяць максимально нейтрально. Астрологи виділили трьох представників зодіакального круга. Кажуть, що це справжні щасливці, адже вони купатимуться у позитивних емоціях.

Лев

Представники цього знаку відчуватимуть деяку тривожність та можливо навіть збудженість. Це ймовірно трапиться через цікаве знайомство з людиною, з якою ви зможете побудувати щось більше ніж просто романтичні стосунки. Спочатку ви можете противитися своїм почуттям, однак потім зрозумієте, що все було правильно і вчасно. Може бути й так, що ви вже перебуваєте у стосунках чи навіть одружені, тож нова симпатія здається абсолютно недоречною. Однак астрологи радять не блокувати в собі ці емоції, ця людина може докорінно змінити ваше життя на краще, навіть якщо вам здається, що у вас і так все гаразд.

Скорпіон

Скорпіонів чекає така ж історія. Ви стикнетесь із закоханістю з якою будете дуже сильно боротися. Вас мучитимуть сумніви, ви не знатимете як змусити своє серце замовчати і переключитись назад до стабільного і зрозумілого життя. Ви будете згадувати попередні стосунки, які приносили лише біль і думатимете, що цього разу буде так само. Астрологи запевняють, що всі ці страхи є безпідставними. Ця історія кохання буде зовсім іншою і вона вам точно сподобається. Не ховайтесь від дійсно щасливого періоду у житті.

Риби

У Риб в серпні відбудеться велика трансформація. Ви нарешті зможете відпустити речі, яких більше не існує. Та людей, яких більше не можете назвати близькими. Нова людина, яка з’явиться у вашому житті розвіє всі страхи та принципи. Довіртесь йому чи їй. Ця людина вас точно не підведе.