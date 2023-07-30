Более 3 млн. пенсионеров получат до 3 тыс. гривен надбавки: проверьте есть ли в в списке

Украинские пенсионеры уже в ближайшее время могут получить доплаты к пенсиям в рамках помощи, которую предоставляет Всемирная продовольственная программа Организации Объединенных Наций.

Как сообщает представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Украины Тарам Мельничук, выплаты предоставят далеко не всем пенсионерам, а лишь тем, кто соответствует определенным критериям.

Деньги выплатят не всем

Чтобы принять участие в программе помощи украинским пенсионерам, нужно, чтобы лицо отвечало сразу трем параметрам:

Проживать на территориях, где ведутся активные боевые действия или есть риск ведения боевых действий. Это также касается и внутренне перемещенных лиц.

Сумма пенсии такого лица составляет менее трех тысяч гривен

Отсутствие оформления выплат после первого марта 2023 года от международных организаций после заполнения заявления на платформе “еДопомога” и государственной помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц.

Размер денежной помощи от Организации Объединенных Наций будет составлять разницу между тремя тысячами гривен и пенсией, которую получает украинец. Однако сумма помощи не может быть меньше 100 гривен. Напомним, что по данным Пенсионного фонда Украины, рассчитывать на получение надбавки может примерно треть украинских пенсионеров, а это примерно 3,1 миллиона человек.

В общем, это довольно смешная сумма, но есть такие пенсионеры, которые получают чуть больше двух тысяч гривен, поэтому они могут получить более-менее приличную сумму.

В то же время большинство внутренне перемещенных лиц также могут рассчитывать и на помощь продуктами питания и гигиеническими наборами. Всемирная продовольственная программа регулярно предоставляет наиболее уязвимым категориям населения, особенно в прифронтовых регионах, продуктовые наборы, которые включают преимущественно крупы и консервы.

Напомним, что с первого августа часть ВПЛ лишат выплат. Это касается лиц, которые находятся за границей длительное время и продолжают получать государственную денежную помощь.